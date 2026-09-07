Bart Verhaeghe spreekt héél duidelijk over het weigeren van de transfers van Tresoldi én Vermant

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
| 1 reacties
Bart Verhaeghe spreekt héél duidelijk over het weigeren van de transfers van Tresoldi én Vermant
Foto: © photonews
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Club Brugge heeft woord gehouden. Nicolo Tresoldi én Romeo Vermant lopen ook na het sluiten van de transferperiode nog rond in het Jan Breydelstadion. Bart Verhaeghe legt uit waarom hij beide aanvallers niét heeft laten vertrekken.

Het moét gezegd: Ivan Leko zal de uren, minuten én seconden afgeteld hebben richting transferdeadline. De volledige Europese top had interesse in Nicolo Tresoldi.

AS Roma, Borussia Dortmund én Atlético Madrid hadden een persoonlijk akkoord met Tresoldi. Bart Verhaeghe was echter van meet af aan duidelijk: de 22-jarige aanvaller was niet te koop.

Tresoldi Nicolò
© photonews

"Ik was er eigenlijk de hele tijd gerust in", aldus de voorzitter van Club Brugge in Het Laatste Nieuws. "Tresoldi was simpelweg niet te koop tijdens de voorbije transferperiode."

Club Brugge weigerde eveneens een bod van vijftien miljoen euro - met bonussen kon de som zelfs oplopen tot twintig miljoen euro - van RC Strasbourg op Romeo Vermant. Ter vergelijking: Transfermarkt schat de marktwaarde van de spits op negen miljoen euro.

Romeo Vermant is voor Bart Verhaeghe géén bankzitter van Club Brugge 

Al blijft het héél opvallend dat de Belgische landskampioen zo'n bedrag kan weigeren voor... een bankzitter. "Romeo is géén bankzitter", trekt Verhaeghe van leer. "Dat idee met basisspelers en bankzitters is achterhaald."

"Wat betaalt Arsenal FC voor wat jullie een bankzitter noemen?" gaat Verhaeghe verder. "Soms meer dan honderd miljoen euro. Ik zie de spelers als kernspelers en niet als basisspelers en bankzitters. We hebben ze allemaal nodig om prijzen te pakken."

Hoeveel ik zelf vind dat ik waard ben? Géén vijftien miljoen euro

Romeo Vermant

"Romeo begrijpt dat ook", besluit Verhaeghe. "Als wij beslissen om iemand te houden is dat omdat we weten dat hij nog beter kan worden en nog héél nuttig zal zijn. Bij Club Brugge proberen we tegen de waan van de dag in een carrièreplan te maken voor onze spelers."

"De voorbije dagen waren een emotionele rollercoaster", aldus Vermant na het afspringen van de transfer naar de Ligue 1. "Maar dat neemt niet weg dat ik elke minuut alles zal geven voor Club Brugge. Hoeveel ik zelf vind dat ik waard ben? Géén vijftien miljoen euro." (glimlacht)

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