Frustratie Roméo Lavia bij Chelsea groeit: "Het is niet mogelijk"

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
| 2 reacties
Frustratie Roméo Lavia bij Chelsea groeit: "Het is niet mogelijk"
Foto: © photonews
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Roméo Lavia lijkt eindelijk uit de blessuremalaise te komen bij Chelsea. De Belgische middenvelder mocht zondag tegen Arsenal voor de derde Premier League-wedstrijd op rij aan de aftrap verschijnen. Toch was het opnieuw geen volledige wedstrijd voor de Rode Duivel. Xabi Alonso haalde Lavia na een uur naar de kant en dat zorgde zichtbaar voor frustratie bij de 22-jarige middenvelder.

Sinds zijn transfer van Southampton naar Chelsea in 2023 kende Lavia vooral een moeizame periode. Blessures hielden hem lange tijd aan de kant en verhinderden dat hij een vaste waarde kon worden op Stamford Bridge. De voorbije weken lijkt daar eindelijk verandering in te komen.

Tegen Arsenal mocht Lavia voor de derde keer op rij starten in de Premier League. Chelsea verloor de Londense derby uiteindelijk, maar de Belg liet volgens de Engelse media opnieuw een aantal veelbelovende dingen zien.

Vooral zijn fysieke paraatheid viel op. Lavia bewoog vlot over het veld, kon zowel verdedigend als aanvallend zijn bijdrage leveren en bleek sterk aan de bal. Technisch wordt er al langer nauwelijks getwijfeld aan zijn kwaliteiten. Zijn vermogen om onder druk de bal bij te houden, geldt als een van zijn grootste troeven. Het grote vraagteken blijft echter zijn fysieke belastbaarheid.

Alonso neemt geen risico

Xabi Alonso besloot Lavia na ongeveer een uur te vervangen. De middenvelder was daar duidelijk niet gelukkig mee. Op beelden is te zien hoe Lavia zichtbaar gefrustreerd reageert en "Het is niet mogelijk" lijkt te prevelen terwijl hij richting de kant gaat.

Het is niet de eerste keer dat zijn frustratie over een vroegtijdige wissel naar buiten komt. Vorige week reageerde Lavia zelf nog op een bericht van ESPN UK waarin werd aangehaald dat hij bij Chelsea nog altijd geen volledige wedstrijd had gespeeld. De Belg hield het toen bij één woord: "Kinderachtig".

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Die reacties tonen aan dat Lavia zelf duidelijk voelt dat hij meer kan spelen. Tegelijk heeft Alonso weinig reden om risico's te nemen met een speler die de voorbije twee jaar zo vaak met fysieke problemen kampte.

Dat dilemma wordt de komende weken alleen maar belangrijker. Chelsea mist momenteel Moisés Caicedo door een blessure en Enzo Fernández is inmiddels vertrokken. Daardoor wordt de spoeling op het middenveld dunner en groeit het belang van Lavia.

Cruciale weken voor de Belg

Chelsea speelt woensdag tegen Leeds United in de Carabao Cup. Dat is opnieuw een wedstrijd waarin Lavia minuten zou kunnen maken, al is Leeds eveneens Premier League-oppositie. Alonso zal moeten afwegen of het verstandig is om zijn Belgische middenvelder opnieuw zwaar te belasten.

De Chelsea-coach heeft de voorbije weken al laten zien dat hij voorzichtig omspringt met zijn spelers. Zo bleef Levi Colwill tegen Arsenal op de bank en gaf Alonso eerder toe dat Caicedo na zijn blessure te snel opnieuw was ingezet.

Voor Lavia is de boodschap dan ook dubbel. Enerzijds krijgt hij eindelijk het vertrouwen waar hij al zo lang op wacht. Anderzijds wordt hij nog altijd voorzichtig behandeld.

Dat Lavia daar zelf steeds minder vrede mee lijkt te nemen, is opvallend. Zijn frustratie is ergens ook een goed teken: onze landgenoot wil spelen, wil zich bewijzen en voelt zich opnieuw fit genoeg om een belangrijke rol te spelen.

2 reacties
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