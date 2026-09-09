Dévi Rigaux over miljoenentransfer van Barcelona: "Hij had ook kunnen doorbreken bij Club Brugge"

Jesse Bisiwu maakte deze zomer de opvallende overstap van Club Brugge naar FC Barcelona voor 8,5 miljoen euro. De jonge winger liet zich tijdens de voorbereiding meteen zien, maar kreeg vorige week met een blessure ook een eerste tegenvaller te verwerken. Intussen is duidelijk dat de schade beperkt bleef en dat hij opnieuw inzetbaar is.

Iemand die zijn ontwikkeling van dichtbij kent, is Dévy Rigaux. De technisch directeur van Feyenoord was tot eind mei 2026 Director of Football bij Club Brugge en zag Bisiwu daar opgroeien. Nadien trok Rigaux naar Rotterdam, maar hij blijft de jonge flankaanvaller duidelijk volgen.

Bij het Spaanse Diario AS sprak Rigaux bijzonder lovend over de keuze van Bisiwu en over zijn eerste maanden in Catalonië. “Voor hem is het een absolute droom om bij Barça te spelen en dat maakt me blij voor hem”, vertelde Rigaux.

Rigaux ziet groot potentieel bij Bisiwu

Ook over de recente blessure kreeg hij geruststellende signalen. “Ik weet dat hij geblesseerd is geraakt, maar volgens wat zijn makelaars mij hebben verteld, is het niets ernstigs.”

Bisiwu maakte tijdens de oefencampagne al indruk en kreeg daarbij ook minuten naast Lamine Yamal. Dat viel Rigaux op. “Ik zag hem aan het werk in de wedstrijd tegen Basel. Zijn klik met Lamine… dat was fantastisch.”

Volgens Rigaux moet Barcelona vooral geduld hebben. Bisiwu is nog jong en moet zich aanpassen aan een compleet nieuwe omgeving en een veel hoger verwachtingsniveau. Toch ziet hij eigenschappen die hem op termijn ver kunnen brengen.





“Hij is een groot talent”

“Ik denk dat Barça hem de tijd moet geven om zich aan te passen, want hij heeft het charisma om er te slagen”, aldus Rigaux. De technisch directeur wijst vooral op het profiel van de winger. “Hij beschikt over kwaliteiten waar elke ploeg in het moderne voetbal naar op zoek is: snelheid, één-tegen-éénacties…”

Rigaux beseft dat Bisiwu ook bij Club Brugge nog een grote rol had kunnen spelen. “Hij had ook kunnen doorbreken bij Club Brugge in de Champions League, maar ik respecteer zijn beslissing om naar Barça te trekken.” Zijn conclusie is dan ook helder: “Hij is een groot talent.”