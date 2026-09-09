Dévi Rigaux over miljoenentransfer van Barcelona: "Hij had ook kunnen doorbreken bij Club Brugge"

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
| Reageer
Dévi Rigaux over miljoenentransfer van Barcelona: "Hij had ook kunnen doorbreken bij Club Brugge"
Foto: © photonews
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

Jesse Bisiwu maakte deze zomer de opvallende overstap van Club Brugge naar FC Barcelona voor 8,5 miljoen euro. De jonge winger liet zich tijdens de voorbereiding meteen zien, maar kreeg vorige week met een blessure ook een eerste tegenvaller te verwerken. Intussen is duidelijk dat de schade beperkt bleef en dat hij opnieuw inzetbaar is.

Iemand die zijn ontwikkeling van dichtbij kent, is Dévy Rigaux. De technisch directeur van Feyenoord was tot eind mei 2026 Director of Football bij Club Brugge en zag Bisiwu daar opgroeien. Nadien trok Rigaux naar Rotterdam, maar hij blijft de jonge flankaanvaller duidelijk volgen.

Bij het Spaanse Diario AS sprak Rigaux bijzonder lovend over de keuze van Bisiwu en over zijn eerste maanden in Catalonië. “Voor hem is het een absolute droom om bij Barça te spelen en dat maakt me blij voor hem”, vertelde Rigaux.

Rigaux ziet groot potentieel bij Bisiwu

Ook over de recente blessure kreeg hij geruststellende signalen. “Ik weet dat hij geblesseerd is geraakt, maar volgens wat zijn makelaars mij hebben verteld, is het niets ernstigs.”

Bisiwu maakte tijdens de oefencampagne al indruk en kreeg daarbij ook minuten naast Lamine Yamal. Dat viel Rigaux op. “Ik zag hem aan het werk in de wedstrijd tegen Basel. Zijn klik met Lamine… dat was fantastisch.”

Volgens Rigaux moet Barcelona vooral geduld hebben. Bisiwu is nog jong en moet zich aanpassen aan een compleet nieuwe omgeving en een veel hoger verwachtingsniveau. Toch ziet hij eigenschappen die hem op termijn ver kunnen brengen.

“Hij is een groot talent”

“Ik denk dat Barça hem de tijd moet geven om zich aan te passen, want hij heeft het charisma om er te slagen”, aldus Rigaux. De technisch directeur wijst vooral op het profiel van de winger. “Hij beschikt over kwaliteiten waar elke ploeg in het moderne voetbal naar op zoek is: snelheid, één-tegen-éénacties…”

Rigaux beseft dat Bisiwu ook bij Club Brugge nog een grote rol had kunnen spelen. “Hij had ook kunnen doorbreken bij Club Brugge in de Champions League, maar ik respecteer zijn beslissing om naar Barça te trekken.” Zijn conclusie is dan ook helder: “Hij is een groot talent.”

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg Barcelona - Feyenoord live op Voetbalkrant.com vanaf 18:45.

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Champions League
Champions League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
Feyenoord
Jesse Bisiwu

Meer nieuws

Nieuwe miljoenenaanwinst van Club Brugge moet het ontgelden bij Alderweireld

Nieuwe miljoenenaanwinst van Club Brugge moet het ontgelden bij Alderweireld

14:30
1
Champions League brengt opvallende Belgische duels en een historische primeur

Champions League brengt opvallende Belgische duels en een historische primeur

12:00
Serieuze klap: ex-bondscoach Domenico Tedesco krijgt ferme schorsing in Italië

Serieuze klap: ex-bondscoach Domenico Tedesco krijgt ferme schorsing in Italië

14:00
Sommer in de fout bij Club Brugge en Degryse heeft duidelijke mening

Sommer in de fout bij Club Brugge en Degryse heeft duidelijke mening

11:00
Wie grijpt zijn kans nu Courtois wegvalt? Van Bommel moet kiezen

Wie grijpt zijn kans nu Courtois wegvalt? Van Bommel moet kiezen

12:30
3
Beter dan Tzolis? Club Brugge verliest van Aston Villa, maar ontdekt plots wel een nieuwe smaakmaker Opinie

Beter dan Tzolis? Club Brugge verliest van Aston Villa, maar ontdekt plots wel een nieuwe smaakmaker

09:45
12
Ooit tegen Barcelona en Real Madrid? Lionel Messi verrast met aankoop Spaanse profclub

Ooit tegen Barcelona en Real Madrid? Lionel Messi verrast met aankoop Spaanse profclub

12:50
Tweedenationaler voelt de druk voor belangrijk duel: "Zou een gemiste start zijn"

Tweedenationaler voelt de druk voor belangrijk duel: "Zou een gemiste start zijn"

12:45
🎥 Hans Vanaken heeft duidelijke mening over eerste tegendoelpunt: "Ik vond het niet fairplay" Reactie

🎥 Hans Vanaken heeft duidelijke mening over eerste tegendoelpunt: "Ik vond het niet fairplay"

09:15
5
Toch maakte één speler indruk: Engelse pers is bijzonder hard voor Club Brugge

Toch maakte één speler indruk: Engelse pers is bijzonder hard voor Club Brugge

09:30
1
Jo Christiaens legt vinger op de wonde: hierdoor verloor Sporting Hasselt van Jong Genk

Jo Christiaens legt vinger op de wonde: hierdoor verloor Sporting Hasselt van Jong Genk

11:45
Dit was er aan de hand met Karetsas: opvallende oorzaak

Dit was er aan de hand met Karetsas: opvallende oorzaak

10:43
1
Nieuwe wending rond Charleroi-Cercle na tussenkomst van KBVB

Nieuwe wending rond Charleroi-Cercle na tussenkomst van KBVB

11:30
2
Ex-Antwerp-speler is duidelijk: "Of ik geen Beerschot-fan ben?"

Ex-Antwerp-speler is duidelijk: "Of ik geen Beerschot-fan ben?"

10:45
BREAKING: Marc Overmars stopt per direct bij Antwerp en komt meteen met uitleg

BREAKING: Marc Overmars stopt per direct bij Antwerp en komt meteen met uitleg

10:09
23
Na één interland: alweer laat toptalent Rode Duivels links liggen

Na één interland: alweer laat toptalent Rode Duivels links liggen

10:00
10
Mourinho vindt één keuze onbegrijpelijk na sterke avond van Courtois: "Waren ze aan het slapen?"

Mourinho vindt één keuze onbegrijpelijk na sterke avond van Courtois: "Waren ze aan het slapen?"

09:00
Club Brugge mag dromen van nog een extra vetpot van meer dan 50 miljoen euro

Club Brugge mag dromen van nog een extra vetpot van meer dan 50 miljoen euro

22:30
3
Van 'beste transfer' tot 'dure fouten': Ivan Leko spreekt duidelijke taal over zijn nieuwkomers Reactie

Van 'beste transfer' tot 'dure fouten': Ivan Leko spreekt duidelijke taal over zijn nieuwkomers

23:30
24
Nicky Hayen wint alweer niet, Talbi en Meunier beslissend bij Sunderland

Nicky Hayen wint alweer niet, Talbi en Meunier beslissend bij Sunderland

08:00
Na Bosman en Diarra nu Refaelov? Belgisch voetbal doet juridisch daveren

Na Bosman en Diarra nu Refaelov? Belgisch voetbal doet juridisch daveren

06:30
10
Gaat dit nog problemen geven? Thibaut Courtois hakt knoop door over toekomst bij Rode Duivels

Gaat dit nog problemen geven? Thibaut Courtois hakt knoop door over toekomst bij Rode Duivels

07:08
3
🎥 Wat bezielde Yann Sommer? Club-doelman gaat meermaals pijnlijk in de fout en legt uit wat er misliep Reactie

🎥 Wat bezielde Yann Sommer? Club-doelman gaat meermaals pijnlijk in de fout en legt uit wat er misliep

21:48
36
LIVE - Speeldag 6 JPL: Sam Baro kan een knappe prijs pakken

LIVE - Speeldag 6 JPL: Sam Baro kan een knappe prijs pakken

07:00
Brandon Mechele legt de vinger op de wonde na Europese domper: "Zo word je gewoon weggespeeld" Reactie

Brandon Mechele legt de vinger op de wonde na Europese domper: "Zo word je gewoon weggespeeld"

21:18
4
Individuele fouten bezorgen Club Brugge eerste Europese kater

Individuele fouten bezorgen Club Brugge eerste Europese kater

20:42
Spectaculair avondje CL met 21 goals in 6 wedstrijden: Courtois heerst, Karetsas naar ziekenhuis

Spectaculair avondje CL met 21 goals in 6 wedstrijden: Courtois heerst, Karetsas naar ziekenhuis

23:00
1
Bittere pil Mannaert? Jeugdproduct Genk en Club Brugge én ex-speler OH Leuven zeggen neen tegen België

Bittere pil Mannaert? Jeugdproduct Genk en Club Brugge én ex-speler OH Leuven zeggen neen tegen België

22:00
14
Club Brugge houdt hart vast: dit is er aan de hand met Vanaken

Club Brugge houdt hart vast: dit is er aan de hand met Vanaken

21:00
Live. Transfernieuws 8/9: 'Carvajal heeft nieuwe bestemming beet'

Live. Transfernieuws 8/9: 'Carvajal heeft nieuwe bestemming beet'

21:30
1
Na de zware kritiek bij RSC Anderlecht: zo pakken Union, Gent, Club en STVV Europa aan

Na de zware kritiek bij RSC Anderlecht: zo pakken Union, Gent, Club en STVV Europa aan

19:30
Vraagtekens bij het Antwerp van Compper: heeft hij wel de spelers ervoor? Analyse

Vraagtekens bij het Antwerp van Compper: heeft hij wel de spelers ervoor?

20:20
7
Zulte Waregem, Gent, STVV, Standard, Westerlo en Anderlecht maken indruk

Zulte Waregem, Gent, STVV, Standard, Westerlo en Anderlecht maken indruk

20:00
Vandenbempt ziet grote kans voor Kompany: "Hij kan doen wat Guardiola niet kon"

Vandenbempt ziet grote kans voor Kompany: "Hij kan doen wat Guardiola niet kon"

18:20
2
Yari Verschaeren laat zich meteen gelden bij Sampdoria na moeilijk Anderlecht-afscheid

Yari Verschaeren laat zich meteen gelden bij Sampdoria na moeilijk Anderlecht-afscheid

19:00
Acht goals en hattrick van toptalent: Club-jeugd geeft goede voorbeeld in Youth League

Acht goals en hattrick van toptalent: Club-jeugd geeft goede voorbeeld in Youth League

16:05

Meer nieuws

Populairste artikels

Champions League

 Speeldag 1
Club Brugge Club Brugge 2-3 Aston Villa Aston Villa
AEK Athene AEK Athene 1-0 LASK Linz LASK Linz
Real Madrid Real Madrid 2-1 Inter Milaan Inter Milaan
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 3-2 Villarreal Villarreal
Lille OSC Lille OSC 2-3 Real Betis Real Betis
FC Porto FC Porto 0-2 Manchester City Manchester City
Barcelona Barcelona 18:45 Feyenoord Feyenoord
VFB Stuttgart VFB Stuttgart 18:45 Viking FK Viking FK
Liverpool FC Liverpool FC 21:00 Atlético Madrid Atlético Madrid
PSG PSG 21:00 Slovan Bratislava Slovan Bratislava
Napoli Napoli 21:00 Arsenal Arsenal
Sporting Lissabon Sporting Lissabon 21:00 Galatasaray Galatasaray
PSV PSV 10/09 Shakhtar Donetsk Shakhtar Donetsk
Fenerbahçe Fenerbahçe 10/09 AS Roma AS Roma
Slavia Praag Slavia Praag 10/09 RC Lens RC Lens
Bayern München Bayern München 10/09 Bodø Glimt Bodø Glimt
Manchester United Manchester United 10/09 Sabah Sabah
Como Como 10/09 RB Leipzig RB Leipzig

Nieuwste reacties

LordJozef LordJozef over Nieuwe miljoenenaanwinst van Club Brugge moet het ontgelden bij Alderweireld Don Vito - free Shaky Don Vito - free Shaky over Nieuwe wending rond Charleroi-Cercle na tussenkomst van KBVB Impala Impala over BREAKING: Marc Overmars stopt per direct bij Antwerp en komt meteen met uitleg Stigo12 Stigo12 over Wie grijpt zijn kans nu Courtois wegvalt? Van Bommel moet kiezen Vital Verheyen Vital Verheyen over Verhaeghe bijt van zich af: "Anderlecht zei dat we eerst moesten leren winnen. Wel, we hebben het geleerd!" Vital Verheyen Vital Verheyen over 🎥 Wat bezielde Yann Sommer? Club-doelman gaat meermaals pijnlijk in de fout en legt uit wat er misliep My-T Vekkie My-T Vekkie over Van 'beste transfer' tot 'dure fouten': Ivan Leko spreekt duidelijke taal over zijn nieuwkomers Kevin DB Kevin DB over Na één interland: alweer laat toptalent Rode Duivels links liggen Stigo12 Stigo12 over Ballon d'Or-lijst zorgt meteen voor Belgische discussie na opvallende afwezigheden JaKu JaKu over Voormalige chouchou van Anderlecht haalt nu al (te vroeg?) zwaar uit naar Vitor Bruno Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved