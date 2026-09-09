Noa Lang maakt het te bont: Napoli treft harde maatregel

Noa Lang staat nog altijd op de loonlijst van Napoli, maar een vaste basisspeler is de Nederlander er zeker niet. Ook tegen Arsenal stond hij niet in de basis. Meer nog: Lang zat zelfs niet op de bank bij Napoli en daar was een opvallende reden voor.

Noa Lang werd al meermaals in verband gebracht met een vertrek bij Napoli, maar is ondertussen nog altijd een speler van de Italiaanse topclub. Hij kwam dit seizoen twee keer in actie voor Napoli, waarvan één keer als basisspeler (tegen Como). In de topper tegen Internazionale (3-2) bleef hij op de bank. Mogelijk veelzeggend.

Lang werd uit de selectie gelaten

Napoli opende woensdagavond zijn Champions League-campagne met een thuiswedstrijd tegen Arsenal. Lang zat niet in de selectie voor die wedstrijd. Sportief directeur Giovanni Manna gaf bij Sky Sport meer uitleg over de afwezigheid van de aanvaller.

"Hij heeft zich ongepast gedragen, dus hij zal de wedstrijd samen met mij bekijken. Hij heeft zijn excuses aangeboden aan het team en de trainer, en daarmee is de zaak afgesloten." Lang moest de wedstrijd samen met Manna in de tribunes volgen.

Lang werd verhuurd aan Galatasaray

Het zal zijn speelkansen bij de Italiaanse topclub geen deugd doen, vermoeden we. Lang werd het afgelopen seizoen een half jaar verhuurd aan Galatasaray. De Turkse topclub zag daarna echter af van de aankoopoptie van 30 miljoen euro op de meervoudige Nederlandse international. In Istanbul was Lang goed voor 19 optredens, waarin hij 2 goals scoorde en 3 assists gaf.

Geen terugkeer naar Club Brugge

Lang speelde daarvoor ook voor Ajax. FC Twente (huur), Club Brugge en PSV. Vooral in Brugge drukte hij zijn stempel met 38 goals en 34 assists in 125 optredens. Lang won met Club twee landstitels en twee Supercups.



Lees ook... "Voelt als thuiskomen": Dries Mertens zet bijzondere stap in carrière als ex-voetballer›

Hij werd al gelinkt aan een terugkeer naar Jan Breydel, maar voorlopig is het daar nog niet van gekomen. Ook bij PSV pakte Lang verschillende prijzen, terwijl hij met Napoli één Supercup op zak stak.