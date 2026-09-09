Wie grijpt zijn kans nu Courtois wegvalt? Van Bommel moet kiezen

De Nations League wordt voor de Rode Duivels meteen een test zonder Thibaut Courtois. Mark van Bommel moet tijdelijk een andere nummer één aanduiden, waarbij vooral Senne Lammens in beeld komt. Voor hem wacht echter een opdracht met behoorlijk wat druk.

Thibaut Courtois had het na de uitschakeling tegen Spanje in de kwartfinales van het WK 2026 al laten uitschijnen: de doelman van Real Madrid zet tijdelijk een stap opzij bij de Rode Duivels en zal de Nations League-campagne overslaan. Iedereen mag daar zijn eigen mening over hebben en zich afvragen of Mark van Bommel en de voetbalbond hem bij zijn terugkeer opnieuw zomaar de rode loper moeten uitrollen. Tenzij Courtois plots sterk terugvalt, lijkt er sportief sowieso weinig discussie over zijn niveau.

Tot Courtois opnieuw beschikbaar is, moet Van Bommel beslissen wie zijn plaats onder de lat inneemt. Dat wordt een bijzondere rol, want de schaduw van Courtois zal voortdurend aanwezig blijven. Zijn vervanger is in principe slechts nummer één voor zes wedstrijden, eventueel aangevuld met een Final Four. Ook die zou Courtois niet spelen.

Lammens lijkt logische eerste keuze

Is er eigenlijk veel twijfel? Senne Lammens was tijdens het WK 2026 officieel de nummer twee en lijkt daardoor de grootste kans te maken om nu door te schuiven. De doelman van Manchester United kent wel een moeilijke seizoensstart. Hij maakt voorlopig niet altijd het verschil en krijgt ook kritiek van de Engelse pers.

Mike Penders speelt dan weer nauwelijks bij Chelsea. De concurrentie werd er bovendien groter na de komst van Emiliano Martínez. Daardoor zit Penders vooral op de bank, wat zijn kansen bij de nationale ploeg uiteraard niet helpt.

Maarten Vandevoordt is intussen wel vaste basisspeler bij RB Leipzig. Hij maakte recent nog indruk tegen Borussia Mönchengladbach, maar begint met een achterstand omdat hij niet meeging naar het WK. Toch lijkt hij een serieuze kandidaat voor een plaats in de selectie, mogelijk zelfs als nummer twee als Van Bommel speelritme zwaar laat doorwegen.



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Van Bommel kent Lammens goed

Lammens heeft nog een belangrijk voordeel: Van Bommel kent hem uitstekend. De bondscoach was het die hem destijds bij Antwerp zijn kans gaf.

Dat kan belangrijk worden, want Lammens zal mogelijk opnieuw vertrouwen moeten opbouwen in het shirt van de Rode Duivels. De fout in de WK-kwartfinale tegen Spanje blijft immers hangen. Bij de eerste verre poging van Italië op 25 september in het Stadio Olimpico zal dat moment ongetwijfeld opnieuw in herinnering komen.

Zelf zal Lammens misschien zeggen dat hij die fase achter zich heeft gelaten, maar bij het Belgische publiek is dat wellicht minder het geval. Door de Nations League over te slaan, laat Courtois zijn mogelijke vervanger dan ook met een moeilijke opdracht achter. Eén fout of enkele onzekere momenten kunnen meteen opnieuw de vergelijking met Courtois oproepen.

Voor Lammens is de opdracht daardoor helder: meteen sterk beginnen in Rome en het vertrouwen herstellen. Alleen zo kan Van Bommel straks misschien toch even twijfelen wanneer Courtois opnieuw beschikbaar is.