Is Club Brugge sterker of zwakker dan vorig seizoen? De balans per linie

De Champions League-start van Club Brugge heeft opnieuw de discussie aangewakkerd: beschikt blauw-zwart dit seizoen over een sterkere kern dan vorig jaar? De ploeg kende enkele opvallende vertrekkers, maar haalde ook spelers die op termijn een verschil kunnen maken.

Een analyse per positie leert dat Club Brugge achterin grotendeels overeind blijft, maar op het middenveld wel een stevige kwaliteitsinjectie verloor. Vooraan zijn er dan weer voldoende redenen voor optimisme. De analyse per positie.

Doelman: geen duidelijke achteruitgang

Yann Sommer beleefde een bijzonder ongelukkige Champions League-première in het shirt van Club Brugge. Zijn fout woog zwaar door, zeker omdat zijn pak ervaring een van de grootste argumenten was voor zijn komst naar Jan Breydel. De Zwitser heeft in zijn lange loopbaan echter al vaker fouten gemaakt.

Ook Simon Mignolet was de voorbije seizoenen niet foutloos, noch in de Belgische competitie, noch op het Europese toneel. Sommer presteert sinds de competitiestart wel op een hoog niveau. Club Brugge is onder de lat misschien niet uitgesproken beter dan vorig seizoen, maar na een campagne waarin het soms kiezen was tussen Van den Heuvel en Jackers, lijkt het ook niet zwakker te staan.

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Centrale verdediging: voorlopig stabiel, met groeimarge

De afwezigheid van Joel Ordoñez is een serieuze aderlating voor Club Brugge, al viel de Ecuadoriaan niet weg door een transfer maar door een blessure. Zijn terugkeer wordt op middellange termijn verwacht. De Bruggelingen hadden zich wel voorbereid op een mogelijk vertrek en haalden met Han-beom Lee een speler die sinds zijn komst een uitstekende indruk nalaat.

Brandon Mechele wordt niet jonger, terwijl Jorne Spileers nog stappen kan zetten. Op dit moment is het centrum van de Brugse defensie niet minder sterk dan vorig seizoen. Als Ordoñez fit en scherp terugkeert, kan die linie zelfs sterker ogen dan een jaar geleden.





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Wingbacks: de opvolging lijkt verzekerd

Op de flankverdedigers veranderde er weinig fundamenteel. Bjorn Meijer vertrok en Matteo Dams kwam in zijn plaats. Dams moet nog zijn officiële debuut maken, waardoor een definitief oordeel voorbarig is. Op papier beschikt de Belgische jeugdinternational minstens over evenveel potentieel als Meijer en lijkt hij minder blessuregevoelig.

Hij wordt in eerste instantie de doublure van Joaquin Seys, die maand na maand progressie maakt. Op rechts is het beeld vergelijkbaar: Kyriani Sabbe groeit gestaag en Hugo Siquet biedt een degelijke optie achter hem.

De posities op de flanken zijn niet spectaculair versterkt, maar evenmin verzwakt. Als Dams, Seys en Sabbe hun ontwikkeling doorzetten, kan Club Brugge tegen het seizoenseinde zelfs beter gewapend zijn op de backposities.

Defensief middenveld: het grootste kwaliteitsverlies

Hier ligt de grootste uitdaging voor Club Brugge. Met Aleksandar Stankovic en Raphaël Onyedika verdwenen twee spelers die het Brugse middenveld fysiek, tactisch en in balrecuperatie droegen.

De prestatie van Potts in de Champions League gaf nog niet het gevoel dat hij nu al klaar is om die zware rol op zich te nemen. Cheveyo Tsawa heeft talent, maar is nog erg jong. Hugo Vetlesen lijkt wel een stap vooruit te zetten, alleen oogt de Brugse machinekamer momenteel minder indrukwekkend dan vorig seizoen.

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Offensief middenveld: Vanaken blijft de referentie

Op tien verandert er weinig. Hans Vanaken blijft een van de beste spelers in de Jupiler Pro League en de man rond wie het Brugse aanvalsspel draait.

Félix Lemaréchal had tijd nodig om zich aan te passen, maar lijkt steeds beter zijn plaats te vinden. Dat kan Club Brugge op deze positie extra mogelijkheden geven. Ook Tian Nai Koren klopt nadrukkelijk op de deur van de A-kern en geldt als een bijzonder beloftevolle optie voor de toekomst.

Flanken: het vertrek van Tzolis laat zich voelen

De transfer van Christos Tzolis is wellicht de voornaamste reden waarom veel waarnemers Club Brugge dit seizoen lager inschatten. Mamadou Diakhon zette voorlopig niet de verwachte stap, terwijl Jan Virgili nog tijd nodig heeft om zich aan te passen aan zijn nieuwe omgeving.

Beide aanvallers beschikken over veel talent en hun niveau kan er binnen enkele maanden helemaal anders uitzien. Vandaag kunnen zij Tzolis echter nog niet doen vergeten. Op de rechterflank blijft Carlos Forbs wel een van de opvallendste spelers op zijn positie in België.

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Spitsen: Club Brugge heeft reden tot optimisme

De grootste meevaller van de transferperiode was wellicht het aanblijven van Nicolo Tresoldi, ondanks forse interesse en aantrekkelijke aanbiedingen. De spits lijkt de knop volledig te hebben omgedraaid en vond vanaf de start van de competitie opnieuw vlot de weg naar doel.

Ook Roméo Vermant bleef aan boord en heeft nog duidelijke progressiemarge. Voor de rol van derde spits lijkt Andrej Vasovic een betrouwbaardere optie dan Gustaf Nilsson dat vorig seizoen was. In de punt van de aanval staat Club Brugge mogelijk zelfs sterker dan een jaar geleden.

De conclusie is dan ook genuanceerd: Blauw-Zwart verloor kwaliteit op het defensieve middenveld en mist voorlopig de impact van Tzolis, maar beschikt nog altijd over een sterke defensieve basis en een veelbelovende aanval. Eén Europese nederlaag volstaat niet om de volledige Brugse kern af te schrijven.