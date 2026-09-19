Van kwaad naar erger: Belgische succescoach moet nu écht wel vrezen voor ontslag

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Nicky Hayen zit al meteen in het oog van de storm. De Belgische coach is met Burnley FC rampzalig aan het nieuwe seizoen begonnen. In de Engelse media wordt al openlijk gesproken over een ontslag. Wordt een gelijkspel tegen Derby County de druppel die de emmer doet overlopen?