📷 Hartverwarmend beeld bij Rode Duivels: zoontjes Lukaku vinden ‘grote broer’

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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📷 Hartverwarmend beeld bij Rode Duivels: zoontjes Lukaku vinden ‘grote broer’
Foto: © photonews
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De Rode Duivels begonnen dinsdag officieel aan een nieuw tijdperk onder Mark van Bommel. Zo'n duizend supporters waren naar Tubeke afgezakt om de nieuwe bondscoach voor het eerst met zijn selectie aan het werk te zien. De fans kregen de verwachte sterren voorgeschoteld, maar na afloop was het niet Romelu Lukaku, Kevin De Bruyne of een andere gevestigde naam die voor het meest opvallende beeld zorgde.

Van Bommel ziet bekende én nieuwe gezichten aan het werk

Van Bommel kreeg tijdens zijn eerste training meteen een stevige groep Rode Duivels voorgeschoteld. Een select gezelschap bleef na de gezamenlijke trainingsronde nog even op het veld voor baloefeningen. Onder anderen Lukaku, Romeo Lavia, Malick Fofana, Dodi Lukebakio, Mika Godts, Zeno Debast en Diego Moreira werkten daar verder onder het toeziend oog van hun nieuwe coach.

De doelmannen kregen een afzonderlijke behandeling. Senne Lammens, Mike Penders, Maarten Vandevoordt en Jari De Busser trokken naar een hoek van het veld voor hun specifieke oefeningen.

Voor de aanwezige supporters was het sowieso een bijzondere eerste kennismaking met de nieuwe bondscoach. Van Bommel kreeg maandag al de kans om zijn spelersgroep toe te spreken en maakte daarbij meteen duidelijk dat hij met hoge ambities aan zijn periode bij de nationale ploeg begint. 

Lukaku’s zoontjes vinden een nieuwe speelkameraad

Na de training maakten de Rode Duivels uitgebreid tijd voor hun supporters. Er werd volop gesigneerd en gefotografeerd, maar net naast die signeersessie speelde zich een tafereel af dat minstens evenveel aandacht trok.

De twee zoontjes van Romelu Lukaku kwamen het veld op en vonden al snel gezelschap bij Diego Moreira. De Portugese Belg ontfermde zich zichtbaar graag over de twee kinderen. Er werd gelachen, gespeeld en samen rondgelopen.

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Moreira Diego zoontjes Lukaku
© photonews

Het leverde een bijzonder vertederend beeld op. Terwijl hun vader zich met de andere internationals voorbereidt op een nieuw hoofdstuk bij de nationale ploeg, konden de twee jongens zich uitleven op het veld. En met Moreira hadden ze daar blijkbaar meteen een enthousiaste speelkameraad gevonden.

Ook de supporters konden het tafereel duidelijk smaken. De ongeveer duizend aanwezigen zagen eerst de sterren van vandaag aan het werk, maar kregen na afloop ook een glimp van een mogelijke volgende generatie. Moreira lijkt alvast een nieuwe rol te hebben gevonden naast die van Rode Duivel: die van grote broer voor de zoontjes van Lukaku.

Moreira Diego zoontjes Lukaku
© photonews
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