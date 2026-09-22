Grootste verrassing in selectie Rode Duivels: "Ik werd nooit goed genoeg geacht"

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Grootste verrassing in selectie Rode Duivels: "Ik werd nooit goed genoeg geacht"
Foto: © photonews
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Jari De Busser beleeft deze week een bijzonder hoofdstuk in zijn carrière. De 26-jarige doelman van AZ werd voor het eerst opgeroepen voor de Rode Duivels en sluit als vierde keeper aan achter Mike Penders, Senne Lammens en Maarten Vandevoordt.

De selectie kwam voor De Busser behoorlijk onverwacht. Een uur voor de persconferentie kreeg hij een bericht van Mark van Bommel dat hij erbij zou zijn. De bondscoach had hem eerst proberen te bellen, maar De Busser zat op dat moment in een vergadering en herkende het nummer niet.

Bij Het Belang van Limburg vertelt hij dat hij daarna gewoon zijn normale routine afwerkte. “Na de training was de persconferentie achter de rug en stond mijn telefoon natuurlijk roodgloeiend.” Zijn ouders en partner waren de eersten die hij op de hoogte bracht. “Ze waren vooral ontzettend trots op me, zeker gezien het traject dat ik heb afgelegd.”

Voor De Busser voelt de oproep extra speciaal omdat hij nooit het gevoel had dat de nationale ploeg binnen bereik lag. “De Rode Duivels zijn voor mij altijd een ver-van-mijn-bedshow geweest”, zegt hij. Zelfs na zijn voorselectie probeerde hij er niet te veel mee bezig te zijn.

De doelman benadrukt dat hij voor elke stap in zijn loopbaan hard heeft moeten knokken. “Ik werd nooit goed genoeg geacht. Voor alles wat ik bereikt heb, heb ik hard moeten werken.”

Zijn transfer naar AZ en het feit dat hij voor het tweede seizoen op rij Europees voetbal speelt, deden hem wel beseffen dat een selectie misschien niet langer onmogelijk was.

Geen illusies over speelminuten

Toch blijft De Busser met beide voeten op de grond. Hij verwacht niet meteen minuten te maken bij de Rode Duivels. “De andere doelmannen acteren op een hoger niveau”, klinkt het.

Voor hem draait deze interlandperiode dan ook vooral om ervaring opdoen en deel uitmaken van de groep. “Het is leuk om er deel van uit te maken, voor sfeer te zorgen en de andere jongens te helpen.”

De Busser weet dat de weg naar speelminuten lang is, maar dat doet weinig af aan het moment zelf. “Deze unieke ervaring pakt niemand mij nog af.”

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