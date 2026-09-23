Welk Italië mogen we verwachten tegen de Rode Duivels?

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Welk Italië mogen we verwachten tegen de Rode Duivels?
Foto: © photonews
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Italië begint vrijdagavond tegen België aan een nieuwe cyclus. Roberto Mancini staat opnieuw aan het roer van de Squadra Azzurra en heeft meteen een ruime selectie van 34 spelers samengesteld voor de komende interlands in de Nations League, tegen België, Frankrijk en twee keer Turkije. Wat mogen we ervan verwachten?

Voor de bondscoach wordt het duel in het Stadio Olimpico in Rome meteen een interessante graadmeter. Ook de Rode Duivels beginnen immers aan een nieuw hoofdstuk met een nieuwe trainer, waardoor heel wat spelers zich in de kijker zullen willen spelen.

Mancini kent het Italiaanse voetbal als geen ander. Tijdens zijn eerste passage als bondscoach, van 2018 tot 2023, leidde hij Italië naar de Europese titel in 2021. Die triomf kreeg echter een zware nasmaak toen de Azzurri de kwalificatie voor het WK van 2022 misten na de pijnlijke barragenederlaag tegen Noord-Macedonië.

Mancini moet Italië weer op de kaart zetten

Ook nadien vond Italië de weg naar de Europese top niet echt terug. Op het EK 2024 bleef de ploeg steken in de achtste finales en de afwezigheid op het vorige WK blijft wegen. Na passages bij onder meer Lazio, Inter, Manchester City en de nationale ploeg van Saudi-Arabië wacht Mancini nu de taak om opnieuw een herkenbaar en competitief Italië op te bouwen.

Daarbij kan hij rekenen op enkele ervaren internationals die ook deel uitmaakten van de Europese kampioenenploeg. Gianluigi Donnarumma, Giovanni Di Lorenzo, Alessandro Bastoni, Nicolò Barella en Giacomo Raspadori moeten de ruggengraat vormen van deze vernieuwde selectie.

Afzeggingen dwingen Mancini tot bijsturen

De Italiaanse selectie kreeg voor de start van de interlandperiode wel al twee stevige tegenvallers te verwerken. Bryan Cristante moest afhaken en werd vervangen door Samuele Ricci. Ook Federico Dimarco verliet de groep wegens een blessure, waarna Matteo Ruggeri werd opgeroepen.

Die wijzigingen openen tegelijk deuren voor spelers die zich nog moeten bewijzen op het hoogste internationale niveau. Mancini selecteerde negen nieuwkomers: Alessandro Romano, Michael Kayode, Daniele Ghilardi, Antonio Vergara, Massimo Pessina, Issa Doumbia, Eddy Kouadio, Sebastiano Esposito en Mohamed Alì Zoma.

Een aantal van hen heeft een dubbele nationaliteit. Italië wil sneller anticiperen op zulke dossiers dan in het verleden, toen talenten geregeld voor een ander land kozen. De vernieuwingsgolf in de selectie gaat dus niet alleen over vorm en prestaties, maar ook over het vroegtijdig overtuigen van spelers die voor meerdere nationale teams kunnen uitkomen.

Een nieuw Italië tegen de Rode Duivels?

Welke opstelling Mancini tegen België zal kiezen, blijft voorlopig koffiedik kijken. De brede kern bevat een mix van ervaren krachten, spelers die al langer rond de selectie hangen en opvallend veel jonge profielen. De komende weken kunnen bepalend worden voor wie ook richting de EK-kwalificatie een vaste plaats afdwingt.

Voor Belgische voetbalfans springt vooral de naam van Sebastiano Esposito in het oog. De 24-jarige spits speelde eerder bij Anderlecht en zit samen met zijn broer Francesco Pio Esposito in de Italiaanse selectie. Sebastiano Esposito probeert zich na een moeilijke periode bij Cagliari te herlanceren bij Sassuolo, waar hij in zijn eerste twee wedstrijden al scoorde.

Een basisplaats tegen België lijkt voor de voormalige Anderlecht-aanvaller evenwel niet vanzelfsprekend. In de aanval beschikt Mancini met onder anderen Moise Kean, Gianluca Scamacca, Giacomo Raspadori en Francesco Pio Esposito over meerdere opties. Vrijdag moet duidelijk maken welke richting de Italiaanse bondscoach uit wil.

De selectie van Italië

Doelmannen: Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Massimo Pessina (Bologna), Guglielmo Vicario (Juventus).

Verdedigers: Honest Ahanor (Crystal Palace), Alessandro Bastoni (Inter), Riccardo Calafiori (Arsenal), Diego Coppola (Paris FC), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Daniele Ghilardi (Roma), Michael Kayode (Brentford), Eddy Kouadio (Monza), Gianluca Mancini (Roma), Matteo Ruggeri (Aston Villa), Giorgio Scalvini (Atalanta).

Middenvelders: Nicolò Barella (Inter), Issa Doumbia (Sporting CP), Nicolò Fagioli (Fiorentina), Davide Frattesi (Lazio), Rolando Mandragora (Torino), Samuele Ricci (Como), Alessandro Romano (Cagliari), Sandro Tonali (Tottenham).

Aanvallers: Nicolò Cambiaghi (Bologna), Francesco Pio Esposito (Inter), Sebastiano Esposito (Sassuolo), Samuele Inacio (Borussia Dortmund), Moise Kean (Como), Daniel Maldini (Cagliari), Giacomo Raspadori (Atalanta), Gianluca Scamacca (Atalanta), Antonio Vergara (Napoli), Nicolò Zaniolo (Udinese), Mohamed Alì Zoma (Nürnberg).

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