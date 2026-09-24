Italië gooit het roer om voor duel met Rode Duivels: dit mag België verwachten

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Italië gooit het roer om voor duel met Rode Duivels: dit mag België verwachten
Foto: © photonews
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Italië begint vrijdagavond tegen de Rode Duivels niet alleen aan een nieuwe Nations League-campagne, maar ook aan een compleet nieuw hoofdstuk. Roberto Mancini staat opnieuw aan het roer van de Squadra Azzurra en grijpt meteen stevig in. Na de derde opeenvolgende mislukte WK-kwalificatie moet een sterk vernieuwde selectie opnieuw enthousiasme creëren rond de nationale ploeg.

De cijfers zeggen veel over de omvang van die renovatie. Mancini riep oorspronkelijk 34 spelers op, van wie liefst negen nog nooit eerder bij de Italiaanse A-ploeg waren geselecteerd. Massimo Pessina, Daniele Ghilardi, Michael Kayode, Eddy Kouadio, Issa Doumbia, Alessandro Romano, Sebastiano Esposito, Antonio Vergara en Mohamed Alì Zoma kregen allemaal hun eerste oproep. Dat bevestigde de Italiaanse voetbalbond FIGC bij de bekendmaking van de selectie.

Voor Mancini is het zijn tweede periode als bondscoach. Hij leidde Italië tussen 2018 en 2023 al naar de Europese titel en twee derde plaatsen in de Nations League. Na zijn terugkeer maakte hij meteen duidelijk opnieuw prijzen te willen pakken. België wordt vrijdag in het Stadio Olimpico zijn eerste officiële tegenstander sinds zijn comeback.

Twee afvallers en meteen nieuwe gezichten

De selectie moest ondertussen al worden aangepast. Bryan Cristante haakte af met fysieke problemen en werd vervangen door Samuele Ricci. Een dag later moest ook Federico Dimarco het trainingskamp verlaten. De verdediger van Inter was niet hersteld van een blessure en maakte plaats voor Matteo Ruggeri van Aston Villa.

Ook in zijn basiselftal lijkt Mancini meteen voor vernieuwing te kiezen. La Gazzetta dello Sport verwacht dat Alessandro Romano zelfs direct zijn debuut maakt als controleur op het middenveld. De 20-jarige van Cagliari zou geflankeerd worden door Nicolò Barella en Sandro Tonali. 

Achterin wordt eveneens geschoven. Alessandro Bastoni is volgens de Italiaanse sportkrant niet beschikbaar door een schorsing. Daardoor ligt Diego Coppola, tegenwoordig actief bij Paris FC, op koers voor een basisplaats naast Gianluca Mancini. Giovanni Di Lorenzo en Riccardo Calafiori zouden de backs worden, met Gianluigi Donnarumma uiteraard in doel.

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Veel vraagtekens in de aanval

Vooral voorin kan Italië verrassend uit de hoek komen. Francesco Pio Esposito is momenteel de belangrijkste kandidaat om als centrumspits te starten. Daniel Maldini zou vanaf links kunnen spelen, terwijl op rechts vooral Nicolò Cambiaghi in beeld is. Nicolò Zaniolo behoort eveneens tot de opties, maar speelde door een blessure nog weinig minuten dit seizoen.

Dat zou betekenen dat Italië tegen België mogelijk met meerdere spelers begint die nauwelijks of geen ervaring hebben als international. Mancini heeft daar bewust voor gekozen. Met vier wedstrijden in elf dagen zal hij sowieso moeten roteren, maar tegen de Rode Duivels wil hij volgens de Italiaanse berichtgeving niet vooruitlopen op de volgende opdracht tegen Turkije.

De mogelijke Italiaanse ploeg is voorlopig dan ook: Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Coppola, Calafiori; Barella, Romano, Tonali; Cambiaghi, Pio Esposito, Maldini. Dat blijft een verwachte opstelling en geen bevestigde basiself.

Voor de Rode Duivels betekent het dat ze vrijdag een Italië treffen dat tegelijk onervaren én bijzonder moeilijk in te schatten is. De bekende fundamenten blijven aanwezig, maar Mancini gebruikt zijn comeback duidelijk om een nieuwe generatie versneld naar voren te schuiven.

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