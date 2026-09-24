'Napoli neemt al opvallende beslissing over Kevin De Bruyne'

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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'Napoli neemt al opvallende beslissing over Kevin De Bruyne'
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Rond Kevin De Bruyne duikt in Italië steeds meer twijfel op over zijn toekomst bij Napoli. De Rode Duivel krijgt opnieuw veel minuten, maar zijn contractuele situatie en de hoge verwachtingen rond zijn komst zorgen ervoor dat een mogelijk afscheid na dit seizoen nu al onderwerp van gesprek is.

Kevin De Bruyne zou bezig kunnen zijn aan zijn laatste seizoen bij Napoli. De 35-jarige Rode Duivel kwam in de zomer van 2025 transfervrij over van Manchester City, maar volgens nieuwe berichtgeving uit Italië lijkt een langer verblijf na dit seizoen momenteel niet in de plannen te zitten.

De Bruyne begon zijn tweede seizoen in Napels met één doelpunt en één assist in vijf competitiewedstrijden. Hij verzamelde daarin 263 minuten en stond in de twee meest recente Serie A-duels tegen Bologna en Fiorentina in de basis. Ook in de Champions League tegen Arsenal speelde hij de volledige wedstrijd.

Volgens Tuttosport zou Napoli momenteel niet van plan zijn om de samenwerking met De Bruyne na dit seizoen voort te zetten. De Italiaanse sportkrant schrijft dat zijn prestaties voorlopig niet beantwoorden aan de hoge verwachtingen die met zijn komst gepaard gingen. Zijn verbintenis loopt volgens eerdere berichtgeving tot juni 2027, met een optie voor nog een seizoen.

Situatie kan nog veranderen

De situatie kan tijdens het seizoen dus nog veranderen. De Bruyne begon de competitie als invaller, maar kreeg de voorbije weken opnieuw meer speelminuten van Massimiliano Allegri. Tegen Fiorentina stond hij negentig minuten op het veld.

Zijn eerste competitietreffer van het seizoen maakte hij op de openingsspeeldag tegen Genoa. Daarna bleef nieuw doelpuntenrendement voorlopig uit.

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De Bruyne voelt zich zelf nog goed

Opvallend is dat De Bruyne zelf deze week bij de Rode Duivels nog benadrukte dat hij zich fysiek en mentaal goed voelt. Stoppen staat voorlopig niet op zijn planning: zolang de motivatie en het niveau aanwezig zijn, wil hij blijven voetballen.

Of dat na dit seizoen nog bij Napoli zal zijn, wordt daardoor een dossier om te volgen. Voorlopig gaat het uitsluitend om Italiaanse berichtgeving, niet om een bevestigd afscheid.

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