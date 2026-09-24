Rode Duivels vertrekken naar Rome: dit is het programma richting Italië-België

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
| Reageer
Rode Duivels vertrekken naar Rome: dit is het programma richting Italië-België
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

De Rode Duivels van Mark van Bommel schakelen een versnelling hoger. Vrijdagavond wacht in het Stadio Olimpico in Rome de eerste Nations League-wedstrijd tegen Italië, en minder dan 48 uur voor de aftrap krijgt de voorbereiding haar definitieve vorm.

Na een training op woensdagochtend kregen enkele spelers ’s avonds nog een massagesessie. Daarna trokken ze naar hun kamer voor een laatste nacht in Tubeke.

Donderdagochtend staat om 10.45 uur nog een training gepland in het Proximus Basecamp. Meteen daarna vertrekt de selectie richting luchthaven voor de vlucht naar Rome.

Programma van de Rode Duivels voor Italië-België

In de Italiaanse hoofdstad geeft Van Bommel om 19 uur een persconferentie in het Stadio Olimpico. Hij krijgt daarbij het gezelschap van Youri Tielemans, die onder Rudi Garcia aanvoerder was en mogelijk ook onder Van Bommel die rol blijft opnemen.

Daarna volgt een rustige avond. Op de ochtend van de wedstrijd staat doorgaans nog een korte wandeling op het programma als activatie, gevolgd door enkele oefeningen en een lichte opwarming binnen. Daarna trekt de ploeg richting het Stadio Olimpico.

Dat stadion roept bij België nog herinneringen op aan oktober 2024. Toen haalden de Rode Duivels er onder Domenico Tedesco enigszins onverwacht een gelijkspel.

Lees ook... Italië gooit het roer om voor duel met Rode Duivels: dit mag België verwachten

Italië kwam al in de eerste minuut op voorsprong via Cambiaso en Retegui verdubbelde nog voor het halfuur de score. Kort voor de rust kreeg Lorenzo Pellegrini rood na een tackle langs achter op Arthur Theate.

België profiteerde daarna van de numerieke meerderheid. Maxim De Cuyper bracht de Rode Duivels terug in de wedstrijd en Leandro Trossard zorgde uiteindelijk voor de gelijkmaker.

Vrijdagavond hopen de Rode Duivels opnieuw iets mee te nemen uit Rome, al zal vooral de start van de wedstrijd beter moeten dan bij dat vorige bezoek.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg Italië - België live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45 (25/09).

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Nations League A
Nations League A Nieuws Kalender Download kalender Groepen Statistieken Transfers
België
Italië

Meer nieuws

Italië gooit het roer om voor duel met Rode Duivels: dit mag België verwachten

Italië gooit het roer om voor duel met Rode Duivels: dit mag België verwachten

12:00
Waar kunt u Italië-België bekijken? Zo volgt u het debuut van bondscoach Van Bommel

Waar kunt u Italië-België bekijken? Zo volgt u het debuut van bondscoach Van Bommel

09:30
1
Frankrijk krijgt stevige tegenvaller voor duels met Rode Duivels

Frankrijk krijgt stevige tegenvaller voor duels met Rode Duivels

10:00
Ex-Standard-speler hoort opvallend nieuws bij Rode Duivels: "Magnifiek"

Ex-Standard-speler hoort opvallend nieuws bij Rode Duivels: "Magnifiek"

22:45
1
Verliest België opnieuw toptalent? Jonge Duivel houdt deur open voor ander land

Verliest België opnieuw toptalent? Jonge Duivel houdt deur open voor ander land

07:00
9
Rode Duivel Raskin had een wel héél woelige zomer: "Ik ga niet wenen" Interview

Rode Duivel Raskin had een wel héél woelige zomer: "Ik ga niet wenen"

10:45
Champions League krijgt vanaf volgend seizoen opmerkelijk Belgisch tintje

Champions League krijgt vanaf volgend seizoen opmerkelijk Belgisch tintje

12:30
Is KAA Gent een kanshebber op de titel? De Mil en Burgess spreken Analyse

Is KAA Gent een kanshebber op de titel? De Mil en Burgess spreken

11:30
5
Club Brugge verrast supporters met gratis initiatief

Club Brugge verrast supporters met gratis initiatief

10:30
Simon Mignolet hakt knoop door: opvolger van Sven Vermant bij Belgische U17 is bekend

Simon Mignolet hakt knoop door: opvolger van Sven Vermant bij Belgische U17 is bekend

21:00
KRC Genk maakt debuut in Engelse topcompetitie en krijgt in minuut 95 zure tik

KRC Genk maakt debuut in Engelse topcompetitie en krijgt in minuut 95 zure tik

09:00
KRC Genk-verdediger trekt aandacht uit Bundesliga na sterke doorbraak

KRC Genk-verdediger trekt aandacht uit Bundesliga na sterke doorbraak

08:30
Anderlecht krijgt opvallend veel lof: "Dit kan opnieuw een machine worden"

Anderlecht krijgt opvallend veel lof: "Dit kan opnieuw een machine worden"

08:00
5
Real Madrid klopt aan voor toptalent van Kompany dat ooit duidelijke droom uitsprak

Real Madrid klopt aan voor toptalent van Kompany dat ooit duidelijke droom uitsprak

07:20
Jonge Duivels mogen zich geen misstap permitteren: bondscoach Swerts is duidelijk

Jonge Duivels mogen zich geen misstap permitteren: bondscoach Swerts is duidelijk

23:00
Welk Italië mogen we verwachten tegen de Rode Duivels?

Welk Italië mogen we verwachten tegen de Rode Duivels?

14:30
1
Na twee trainingen zien Rode Duivels al het grote verschil tussen Garcia en Van Bommel

Na twee trainingen zien Rode Duivels al het grote verschil tussen Garcia en Van Bommel

18:00
6
Thibaut Courtois krijgt versterking bij Le Mans van ex-spelers van PSG en Liverpool

Thibaut Courtois krijgt versterking bij Le Mans van ex-spelers van PSG en Liverpool

22:30
Ronaldo spreekt opvallend open over toekomst bij Portugal: "Dan pak ik mijn koffers"

Ronaldo spreekt opvallend open over toekomst bij Portugal: "Dan pak ik mijn koffers"

21:30
LIVE - Interlandbreak: Zulte Waregem oefent tegen prestigieuze tegenstander

LIVE - Interlandbreak: Zulte Waregem oefent tegen prestigieuze tegenstander

20:15
Dit moet u weten over de Croky Cup: wanneer spelen de eersteklassers en wanneer is de loting?

Dit moet u weten over de Croky Cup: wanneer spelen de eersteklassers en wanneer is de loting?

22:00
Standard krijgt opvallend signaal van speler die deze zomer mocht vertrekken

Standard krijgt opvallend signaal van speler die deze zomer mocht vertrekken

21:15
Kompany pompte al 12 miljoen in Brussels project: “Zonder enige financiële return”

Kompany pompte al 12 miljoen in Brussels project: “Zonder enige financiële return”

20:30
Miljoenenaanwinst van Anderlecht droomt verder: "Dit is nog maar het begin"

Miljoenenaanwinst van Anderlecht droomt verder: "Dit is nog maar het begin"

20:00
Jesse Bisiwu legt keuze voor FC Barcelona uit: "Club Brugge had een mooi voorstel gedaan"

Jesse Bisiwu legt keuze voor FC Barcelona uit: "Club Brugge had een mooi voorstel gedaan"

19:20
1
'Club Brugge wil Sporting aftroeven voor Spaanse winger'

'Club Brugge wil Sporting aftroeven voor Spaanse winger'

19:00
Live. Transfernieuws 23/9: Alaba versiert toptransfer

Live. Transfernieuws 23/9: Alaba versiert toptransfer

18:45
De meningen lopen uiteen over Anderlecht: "Topploegen kietelen? Schoenmaat 58 nodig"

De meningen lopen uiteen over Anderlecht: "Topploegen kietelen? Schoenmaat 58 nodig"

18:30
1
Dik probleem voor Swerts: doelpuntenmachine zegt af

Dik probleem voor Swerts: doelpuntenmachine zegt af

15:30
1
'Union SG gaat concurrentie aan met Bayern en Chelsea voor goudhaantje'

'Union SG gaat concurrentie aan met Bayern en Chelsea voor goudhaantje'

17:30
Deschacht maakt KRC Genk met de grond gelijk

Deschacht maakt KRC Genk met de grond gelijk

17:00
Club van Vannieuwkerke (Diksmuide Oostende) in oog van de storm na onderzoek over seksueel misbruik

Club van Vannieuwkerke (Diksmuide Oostende) in oog van de storm na onderzoek over seksueel misbruik

16:30
13
Welk wit konijn tovert Mark van Bommel uit zijn hoed bij Rode Duivels?

Welk wit konijn tovert Mark van Bommel uit zijn hoed bij Rode Duivels?

23/09
Nieuwe kansen onder Mark van Bommel voor deze Rode Duivel? Start van seizoen veelbelovend

Nieuwe kansen onder Mark van Bommel voor deze Rode Duivel? Start van seizoen veelbelovend

13:00
Jackpot in gevaar voor Club Brugge?

Jackpot in gevaar voor Club Brugge?

15:00
Blik op het verlof: zoveel dagen krijgen de spelers van uw favoriete club vrijaf

Blik op het verlof: zoveel dagen krijgen de spelers van uw favoriete club vrijaf

14:00
5

Meer nieuws

Populairste artikels

Nations League A

 Speeldag 1
Nederland Nederland 24/09 Duitsland Duitsland
Servië Servië 24/09 Griekenland Griekenland
Noorwegen Noorwegen 24/09 Denemarken Denemarken
Portugal Portugal 24/09 Wales Wales
Turkije Turkije 25/09 Frankrijk Frankrijk
Italië Italië 25/09 België België
Tsjechië Tsjechië 26/09 Kroatië Kroatië
Engeland Engeland 26/09 Spanje Spanje

Nieuwste reacties

Snoek Snoek over Is KAA Gent een kanshebber op de titel? De Mil en Burgess spreken Vermeiren Willy Vermeiren Willy over De meningen lopen uiteen over Anderlecht: "Topploegen kietelen? Schoenmaat 58 nodig" Goro Goro over Waar kunt u Italië-België bekijken? Zo volgt u het debuut van bondscoach Van Bommel cartman_96 cartman_96 over Verliest België opnieuw toptalent? Jonge Duivel houdt deur open voor ander land stefaanblauwzwart stefaanblauwzwart over Jesse Bisiwu legt keuze voor FC Barcelona uit: "Club Brugge had een mooi voorstel gedaan" cartman_96 cartman_96 over Na twee trainingen zien Rode Duivels al het grote verschil tussen Garcia en Van Bommel Zinédine Tielemans Zinédine Tielemans over Anderlecht krijgt opvallend veel lof: "Dit kan opnieuw een machine worden" André Coenen André Coenen over Scheidsrechtersbaas Lardot komt met nieuwe uitleg over rode kaart van Deuff Stigo12 Stigo12 over Dik probleem voor Swerts: doelpuntenmachine zegt af Alphonse Sclessin Alphonse Sclessin over Antwerpfan Pedro Elias wil de spandoeken van Anderlecht over Vandenhaute om bijzondere reden Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved