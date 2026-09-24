Rode Duivels vertrekken naar Rome: dit is het programma richting Italië-België

De Rode Duivels van Mark van Bommel schakelen een versnelling hoger. Vrijdagavond wacht in het Stadio Olimpico in Rome de eerste Nations League-wedstrijd tegen Italië, en minder dan 48 uur voor de aftrap krijgt de voorbereiding haar definitieve vorm.

Na een training op woensdagochtend kregen enkele spelers ’s avonds nog een massagesessie. Daarna trokken ze naar hun kamer voor een laatste nacht in Tubeke.

Donderdagochtend staat om 10.45 uur nog een training gepland in het Proximus Basecamp. Meteen daarna vertrekt de selectie richting luchthaven voor de vlucht naar Rome.

Programma van de Rode Duivels voor Italië-België

In de Italiaanse hoofdstad geeft Van Bommel om 19 uur een persconferentie in het Stadio Olimpico. Hij krijgt daarbij het gezelschap van Youri Tielemans, die onder Rudi Garcia aanvoerder was en mogelijk ook onder Van Bommel die rol blijft opnemen.

Daarna volgt een rustige avond. Op de ochtend van de wedstrijd staat doorgaans nog een korte wandeling op het programma als activatie, gevolgd door enkele oefeningen en een lichte opwarming binnen. Daarna trekt de ploeg richting het Stadio Olimpico.

Dat stadion roept bij België nog herinneringen op aan oktober 2024. Toen haalden de Rode Duivels er onder Domenico Tedesco enigszins onverwacht een gelijkspel.



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Italië kwam al in de eerste minuut op voorsprong via Cambiaso en Retegui verdubbelde nog voor het halfuur de score. Kort voor de rust kreeg Lorenzo Pellegrini rood na een tackle langs achter op Arthur Theate.

België profiteerde daarna van de numerieke meerderheid. Maxim De Cuyper bracht de Rode Duivels terug in de wedstrijd en Leandro Trossard zorgde uiteindelijk voor de gelijkmaker.

Vrijdagavond hopen de Rode Duivels opnieuw iets mee te nemen uit Rome, al zal vooral de start van de wedstrijd beter moeten dan bij dat vorige bezoek.