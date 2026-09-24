Twee Rode Duivels haken definitief af voor interland tegen Italië

De Rode Duivels trekken donderdag richting Rome, maar doen dat zonder Leandro Trossard en Mike Penders. Beide spelers blijven achter in Tubeke en zetten daar hun revalidatie verder. Voor bondscoach Mark van Bommel vallen zo twee opties weg voor de Nations League-opener tegen Italië van vrijdagavond.

Bij Trossard hing een afwezigheid al langer in de lucht. De aanvaller van Besiktas ondervindt hinder van een traumatisch botoedeem in het hielbeen. Daardoor kon hij de voorbije dagen niet volwaardig meetrainen met de groep. De hoop is dat hij later tijdens deze lange interlandperiode alsnog kan aansluiten.

Volgens Het Laatste Nieuws reist ook Penders niet mee naar Italië. De doelman kampt met last aan de quadriceps en sloeg daardoor de training over. Net als Trossard blijft hij in Tubeke om verder te werken aan zijn herstel.

Trossard nog belangrijk voor later

Voor Trossard is de timing vervelend. De 31-jarige maakte deze zomer voor ongeveer 18 miljoen euro de overstap van Arsenal naar Besiktas en verzamelde ondertussen al 57 interlands voor België.

De wedstrijd tegen Italië komt dus te vroeg, maar voor de drie volgende interlands van deze periode blijft er meer hoop. België krijgt na de verplaatsing naar Rome nog Frankrijk, Turkije en opnieuw Frankrijk voorgeschoteld.

Penders moet wachten op debuut

Ook voor Penders is het een gemiste kans. De doelman keerde deze zomer terug naar Chelsea na zijn uitleenbeurt aan Strasbourg. Bij de Londense club kwam hij in de EFL Cup al twee keer in actie, maar een debuut bij de Rode Duivels heeft hij nog niet achter zijn naam staan.



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Door zijn afwezigheid lijkt Senne Lammens vrijdag de grootste kandidaat om tegen Italië tussen de palen te staan. De doelman van Manchester United staat hoger in de pikorde en krijgt zo mogelijk meteen vertrouwen van Van Bommel.

Trossard en Penders blijven intussen in Tubeke. De focus ligt daar volledig op herstel, zodat minstens één van beiden later in deze interlandperiode alsnog kan aansluiten.