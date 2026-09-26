🎥 Big Rom in de clinch met Italiaanse doelman: dit is de reden

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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🎥 Big Rom in de clinch met Italiaanse doelman: dit is de reden
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Romelu Lukaku kreeg vrijdagavond in Rome een bijzonder vijandige ontvangst. Al tijdens de opwarming werd de Belgische spits uitgejouwd door Lazio-supporters achter een van de doelen in het Stadio Olimpico. Ook tijdens de wedstrijd bleef het gefluit bij vrijwel elke baltoets aanhouden.

De Rode Duivel liet zich niet onbetuigd en raakte in de slotfase ook verwikkeld in een woordenwisseling met Gianluigi Donnarumma. Big Rom had duidelijk een boodschap voor de Italiaanse doelman. Lukaku maakte eerst een stilgebaar en stak daarna twee vingers op in de richting van Donnarumma.

Die reactie kon op verschillende manieren worden geïnterpreteerd. Mogelijk verwees Lukaku naar de voorsprong van België op dat moment, maar hij kan ook zijn palmares in de Serie A hebben bedoeld. De aanvaller werd landskampioen met zowel Internazionale als Napoli en heeft dus twee Italiaanse titels op zijn erelijst. Donnarumma won als voormalig doelman van AC Milan nog geen Scudetto.

Gele kaarten na opstootje bij het eindsignaal

Donnarumma kon de provocatie van Lukaku niet smaken. Na het laatste fluitsignaal stapte de Italiaanse goalie meteen op de Belgische aanvaller af om uitleg te vragen. De scheidsrechter moest tussenbeide komen om te vermijden dat de discussie verder escaleerde. Zowel Lukaku als Donnarumma kregen uiteindelijk een gele kaart.

Lukaku Romelu

Vijandige sfeer vanuit Lazio-vak

Voor Lukaku begon de avond dus al met een stevige portie vijandigheid. De spits kreeg tijdens de opwarming en de wedstrijd geen moment rust van een deel van de Lazio-aanhang. Onder de Ultra's van de Romeinse club bevinden zich groeperingen die in het verleden in verband werden gebracht met fascistische sympathieën.

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Er zijn voorlopig echter geen aanwijzingen dat de beledigingen aan het adres van Lukaku verband hielden met zijn huidskleur of dergelijke overtuigingen. Sportief hield Lukaku wel een goed gevoel over aan de avond in Rome. In de eerste wedstrijd onder bondscoach Mark van Bommel won België met 0-2 van Italië.

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