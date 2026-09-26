Buitenlandse pers is lyrisch voor Rode Duivels

Aernout Van Lindt Muzamel Rahmat
Aernout Van Lindt en Muzamel Rahmat
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Buitenlandse pers is lyrisch voor Rode Duivels
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België heeft vrijdagavond met 0-2 gewonnen op bezoek bij Italië. Het was de eerste wedstrijd van Mark van Bommel als bondscoach van de Rode Duivels, en die werd meteen een succes. Vooral Mika Godts maakte indruk met zijn eerste doelpunt voor de nationale ploeg. Ook in het buitenland bleef de Belgische prestatie niet onopgemerkt.

In Frankrijk pakte Foot Mercato uit met een duidelijke conclusie: “België overklast Italië”. Volgens het Franse medium hadden de Italianen geen antwoord op het spel van de ploeg van Van Bommel. “In het Stadio Olimpico haalden de Belgen het van een Italiaanse ploeg die veel te slordig speelde en weinig ideeën had”, klinkt het.

Franse pers vol lof voor Rode Duivels

De Rode Duivels sloegen al vroeg toe via Godts, die na twintig minuten zijn eerste interlandgoal tegen de netten werkte. De aanval begon bij Kevin De Bruyne. De middenvelder stuurde Godts de linkerflank op, waarna de aanvaller twee Italiaanse verdedigers uitschakelde en met zijn rechter besloot. Een actie die volgens Foot Mercato meteen zijn stempel op de wedstrijd drukte.

Ook de tweede Belgische treffer kreeg aandacht. Italië nam na rust meer initiatief, maar Dodi Lukebakio besliste de partij in de 69e minuut met een individuele actie. “Tegen de gang van het spel in sloegen de Belgen een tweede keer toe, na een solorun van Dodi Lukebakio”, aldus de Franse site.

L'Équipe looft Godts en de start van Van Bommel

L'Équipe koos voor de opvallende titel “België koelt Italië af”. De Franse sportkrant zag hoe de Rode Duivels hun campagne in de Nations League 2026 meteen met een klinkende zege openden. “Het België van Mark van Bommel is uitstekend aan zijn Nations League begonnen door duidelijk te winnen in Italië”, schrijft de krant. Daarbij werd vooral ingezoomd op de prestatie van Godts.

De voormalige Ajacied, die ondertussen voor PSG uitkomt, bezorgde de Italiaanse organisatie volgens L'Équipe een bijzonder lastige avond. “Met zijn vinnige stijl richtte de linksbuiten van PSG veel schade aan in een erg lakse Italiaanse defensie en op het middenveld.” Godts droeg rugnummer tien en maakte die rol waar met zijn doelpunt en zijn aanvallende impulsen. Voor Van Bommel is het een eerste bevestiging dat zijn offensieve aanpak aanslaat binnen deze selectie.

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Italiaanse media hard voor ploeg van Mancini

In Italië overheerste logischerwijs ontgoocheling. La Gazzetta dello Sport spaarde de Squadra Azzurra niet na de nederlaag in Rome. “Is dit alles van Italië? België domineert het Olimpico in zijn eerste wedstrijd in de Nations League”, luidde de scherpe kop.

De krant stelde vast dat België voor de rust veel meer kansen bijeen voetbalde dan de 0-1-ruststand deed vermoeden. “De Rode Duivels domineerden de eerste helft en creëerden nog minstens vier of vijf mogelijkheden om hun voorsprong te verdubbelen.”

Voor Roberto Mancini, opnieuw aan het roer bij Italië, begon de nieuwe ambtstermijn dus met een thuisnederlaag. “Het programma dat Roberto Mancini de voorbije dagen had uitgetekend, werd door België volledig tenietgedaan in het Olimpico”, schreef La Gazzetta.

De Bruyne als spelverdeler, De Ketelaere als valse negen

De Italiaanse sportkrant had wel lof voor het voetbal van de Belgen. De Bruyne werd naar voren geschoven als de man die het ritme bepaalde en de Italiaanse defensie voortdurend openbrak met zijn passing.

“De Rode Duivels toonden meer samenhang en meer controle over de bal. De Bruyne gaf op het veld mooie lessen voetbal en regisseerde de kansen van zijn ploegmaats. Maar ook Godts en De Ketelaere, die sterk speelde als valse negen, brachten ons in de problemen.”

De buitenlandse pers is eensgezind: België legde vooral voor rust een sterke prestatie op de mat, met Godts als een van de grote uitblinkers. Van Bommel kan na zijn geslaagde debuut nu toewerken naar de volgende opdracht van de Rode Duivels, maandag tegen Frankrijk.

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