Moet Jérémy Doku vrezen voor zijn plek bij de Rode Duivels? "Hij kan een concurrent worden"

De Rode Duivels zijn vrijdagavond tegen Italië begonnen aan een nieuwe cyclus. Mark van Bommel koos voorin voor onder meer Mika Godts. De voormalige smaakmaker van Ajax en huidige speler van Paris Saint-Germain overtuigde in de eerste helft en bracht de Belgen knap op voorsprong. Heeft Jérémy Doku er een zware concurrent bij? Volgens Gert Verheyen wel.

Godts was de laatste jaren in Amsterdam uitgegroeid tot dé smaakmaker van Ajax. Hij kende met 17 goals en 15 assists een topseizoen in 2025/26, maar toch was het niet genoeg om een plekje in de WK-selectie af te dwingen.

Godts heeft een andere status gekregen

Paris Saint-Germain twijfelde deze zomer echter niet. De Fransen legden 45 miljoen euro op tafel om Godts naar de Franse hoofdstad te halen. Het is een grote stap in de nog prille carrière van onze landgenoot, die meteen ook een andere status kreeg.

Die mening lijkt ook Mark van Bommel toegedaan. De Nederlandse bondscoach van de Rode Duivels nam Godts zonder twijfelen op in zijn selectie voor de Nations League-opdrachten van deze maand. In Rome dropte hij Godts ook meteen in de basis.

De belichaming van fris voetbal

De winger stelde niet teleur. Godts was alomtegenwoordig voor de rust en zette de Belgen op 0-1 na een beheerste dribbel en ditto afwerking. Hij had nog eens kunnen scoren, maar mocht terugkijken op een sterke eerste helft in de 0-2-zege. Dat vond ook VTM-analist Gert Verheyen.

"Hij was de belichaming van fris voetbal met durf en lef", vertelde Verheyen tijdens de rust in zijn analyse. "Zijn acties mislukten soms, maar door te blijven proberen lukten ze dan wel. Ook verdedigend deed hij zijn werk."



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Godts kan een concurrent worden voor Doku

Godts heeft zich nadrukkelijk laten zien. Met zijn efficiëntie kan hij volgens Verheyen een streepje voor hebben op een sterkhouder. "Hij kan een concurrent worden voor Doku. Zeker als hij voor goals en assists zorgt, want dat blijft het werkpunt van Doku."

Doku (geblesseerd) is er niet bij voor het vierluik van deze maand in de Nations League. Maandag spelen de Duivels thuis tegen Frankrijk. Doet Godts zich ook tegen Les Bleus stevig opmerken?