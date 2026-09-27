Imke Courtois laat zich uit over de nieuwe start van België en ook wij zijn enthousiast

Mark van Bommel is ondertussen een weekje bezig bij de Rode Duivels als nieuwe bondscoach. Het is moeilijk om nu al te lyrisch te gaan worden - we waren na één week onder Tedesco bijvoorbeeld ook zeer positief na een oefenzege tegen Duitsland met gedurfde keuzes. Maar er zijn wel een aantal dingen waar we ons zeker kunnen aan optrekken.

Mark van Bommel won zijn eerste wedstrijd als bondscoach van de Rode Duivels met 0-2 bij Italië. Een volwassen prestatie van de Belgen, die zo in de Nations League meteen een goede zaak deden. Maandag is er tegen Frankrijk een volgende, serieuze test.

Of we ook tegen de Fransen gaan kunnen winnen? Dat gaan we nog moeten zien. En de echte doelen liggen natuurlijk in het EK 2028 halen én daar dan mooie dingen laten zien. De voorbije tien jaar leefden we veelvuldig op hoop, maar het laatste procentje ontbrak steeds.

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Komt dat er dankzij Mark van Bommel wel? Dat valt nog af te wachten. Maar een paar zaken doen alvast het beste vermoeden. Zo stond er meteen een duidelijk systeem én werd dat ook meteen duidelijk gemaakt aan de spelers en aan de pers vooraf.

Wat mogen we verwachten van Mark van Bommel?

Van Bommel weet dat hij in 4-3-3 wil spelen en dat hij daar de spelers voor heeft. Onder meer De Cuyper ziet hij daarin als een linksachter, ook al wordt hij soms hoger op het veld uitgespeeld in Engeland. En ook een paar andere richtlijnen werden zeer helder meegegeven.

Ook duidelijk naar de spelers toe: de opstelling. De basiself geeft hij niet prijs aan de pers, maar wel aan de spelers. Om zo verrassingen te voorkomen - iets wat onder meer onder Rudi Garcia toch vaak een puntje van kritiek was vanuit de spelers.



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Heldere communicatie en openheid als basis?

"Dat ik vroeg mijn basisploeg geef aan de spelers? Iedere coach doet het anders. Maar ik train graag tactisch met mijn basisploeg. Op deze manier hebben de jongens duidelijkheid. Als je spelers tot twee uur voor de aftrap in het ongewisse laat over een basisploeg, dat doe ik niet", aldus de bondscoach op zijn persconferentie zondag daarover.

En ook over de tegenstanders graag eerlijkheid. Weet u nog dat we onder Roberto Martinez moesten geloven dat nietige voetballanden als Estland of Gibraltar het ons heel moeilijk konden maken en dat er geen kleine voetballanden meer waren?

Imke Courtois tevreden met de start van Mark van Bommel

"Je verwacht dat Frankrijk overtuigend zou winnen van Turkije. Als dat niet zo is, dan is dat teleurstellend. Maar je hebt ook met een tegenstander te maken. Turkije deed het goed", aldus Mark van Bommel over de zaak. Dat is niet onrespectvol, maar wel een ander soort communicatie.

Het maakt dat ook Imke Courtois in De Zondag toch vol lof is voor wat er kan gebeuren onder en met Mark van Bommel: "Hoe ver we met van Bommel gaan geraken, dat weten we nog niet. Maar de trein is vertrokken en ik kijk enthousiast toe. Het is een goede start van een nieuw tijdperk.