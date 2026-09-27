“Jullie moeten je net zo hard schamen als Rudi Garcia”: klare taal over Rode Duivel

De Rode Duivels maakten indruk met een sterke eerste helft tegen Italië en boekten uiteindelijk een 0-2-zege. Analist Johan Boskamp was vooral onder de indruk van Mika Godts, maar had ook een scherpe boodschap voor België.

Rode Duivels verrassen met offensief voetbal

België begon in Rome bijzonder overtuigend aan de wedstrijd. De Rode Duivels zetten Italië vroeg onder druk, combineerden met hoge intensiteit en vonden voortdurend ruimtes achter de Italiaanse verdediging.

Voor Johan Boskamp was vooral de manier waarop dat gebeurde opvallend. De Nederlandse analist zag een Belgische ploeg die niet afwachtte, maar zelf het initiatief nam.

"De eerste helft was om duimen en vingers bij af te likken. Ik heb echt genoten", vertelt Boskamp aan Het Belang van Limburg. Volgens hem zorgden de hoge druk, de beweging en het tempo ervoor dat Italië nauwelijks in zijn spel kwam.

Van Bommel krijgt lof voor aanpak

De offensieve aanpak kwam voor Boskamp enigszins onverwacht. Hij had vooraf rekening gehouden met een voorzichtiger België, maar zag bondscoach Mark van Bommel zijn ploeg veel hoger laten spelen.

Na de rust veranderde het wedstrijdbeeld wel. België zakte meer terug en volgens Boskamp bleef daardoor de vraag of dat een bewuste keuze was of het gevolg van vermoeidheid. Toch was zijn oordeel over de eerste helft duidelijk. "Van Bommel heeft mij aangenaam verrast met zijn offensieve aanpak in de eerste helft. Je merkte ook dat de spelers zijn ideeën heel snel hebben opgepikt."



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Godts steelt de show in Rome

De grootste lof ging echter naar Mika Godts. De aanvaller werd door voormalig bondscoach Rudi Garcia niet geselecteerd voor het WK, maar kreeg onder Van Bommel wel een kans. Die greep hij met beide handen.

Godts was betrokken bij het offensieve spel en maakte indruk met zijn doelpunt. Boskamp vindt het onbegrijpelijk dat de Belgische aanvaller eerder buiten de selectie viel.

"Het blijft een schande dat die jongen niet mee mocht naar het WK", stelt Boskamp. Vooral de manier waarop Godts zijn doelpunt maakte, sprak hem aan. "Hoe hij die Italianen liet voorbijglijden en dan rustig afwerkte. Héérlijk man!"

Boskamp spaart België niet

Volgens Boskamp wordt Godts in België bovendien nog altijd onvoldoende naar waarde geschat. Zijn prestaties in Nederland zouden volgens de analist al langer moeten aantonen dat de aanvaller over uitzonderlijk scorend vermogen beschikt.

Daarom richt hij zich ook rechtstreeks tot de Belgische voetbalfans. "Dan moeten jullie je net zo hard schamen als Rudi Garcia", zegt Boskamp in Het Belang van Limburg.

Hij ziet bovendien mogelijkheden voor Godts om zich ook op het allerhoogste clubniveau te manifesteren. "Het is een kwestie van tijd voor hij ook bij PSG een vaste basisplaats verovert." De sterke prestatie in Rome heeft de discussie rond de aanvaller alvast opnieuw geopend.