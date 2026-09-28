Afwezig voor België-Frankrijk, maar Mike Penders krijgt plots heel andere opdracht van de KBVB

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
| Reageer
Afwezig voor België-Frankrijk, maar Mike Penders krijgt plots heel andere opdracht van de KBVB
Foto: © photonews
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

Mike Penders staat maandagavond met de Rode Duivels niet tegenover Frankrijk vanwege een blessure, maar een dag later wacht hem een wel heel andere afspraak. De doelman van Chelsea keert dinsdag terug naar Maasmechelen, de gemeente waar hij opgroeide. Daar wordt de achttiende Belgian Red Court officieel geopend.

Het nieuwe terrein moet een plaats worden waar kinderen en jongeren niet alleen kunnen voetballen, maar ook elkaar kunnen ontmoeten. Penders wordt ambassadeur van het project. Ook Heleen Jaques, voormalig Red Flame en goed voor 97 interlands, neemt die rol op zich.

Volgens de KBVB begint het programma dinsdag om 14 uur met een feestelijke aftrap door een lokale school. Om 15 uur volgt de officiële inhuldiging, waarna Penders en Jaques vanaf 15.30 uur een signeersessie houden. Voor Penders krijgt het initiatief extra betekenis omdat hij zelf uit Maasmechelen afkomstig is.

Van Genk naar Chelsea

De terugkeer komt op een bijzonder moment in de nog jonge carrière van Penders. De 21-jarige doelman doorliep de jeugdopleiding van KRC Genk en maakte er in juli 2024 zijn debuut in de Jupiler Pro League. Chelsea had hem toen al snel op de radar en legde hem vast, waarna hij nog een seizoen bij Genk bleef.

In de zomer van 2025 trok Penders definitief naar Londen, maar Chelsea stuurde hem meteen voor een seizoen naar RC Strasbourg. Daar groeide hij uit tot eerste doelman. Hij kwam uiteindelijk 52 keer in actie voor de Franse club en hield twaalf keer de nul.

Debuut op Stamford Bridge

Deze zomer keerde Penders terug naar Chelsea. Op 27 augustus volgde zijn officiële debuut voor de Engelse topclub in de Carabao Cup tegen Luton Town. Penders stond meteen in de basis en hield zijn doel schoon in een 2-0-zege op Stamford Bridge.

Lees ook... Eerste zege voor Zidane lokt meteen stevige discussie uit

Ook bij de nationale ploeg heeft hij inmiddels een plaats veroverd in de selectie. Penders ging afgelopen zomer al mee naar het WK en behoort ook tijdens deze interlandbreak tot de kern van de Rode Duivels. Dinsdag ruilt hij het internationale voetbal even in voor een terugkeer naar zijn roots in Maasmechelen.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg België - Frankrijk live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45.

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Nations League A
Nations League A Nieuws Kalender Download kalender Groepen Statistieken Transfers
België
Frankrijk
Mike Penders

Meer nieuws

Eerste zege voor Zidane lokt meteen stevige discussie uit

Eerste zege voor Zidane lokt meteen stevige discussie uit

12:30
4
Eén Clásico, één penalty en genoeg tikken: Van Bommel versus Zidane

Eén Clásico, één penalty en genoeg tikken: Van Bommel versus Zidane

11:40
2
LIVE: Schitteren ze ook tegen Frankrijk? Duivels van Van Bommel staan voor nog grotere uitdaging

LIVE: Schitteren ze ook tegen Frankrijk? Duivels van Van Bommel staan voor nog grotere uitdaging

10:50
Camavinga steekt rivaliteit met België niet weg en zegt nog wat over Courtois

Camavinga steekt rivaliteit met België niet weg en zegt nog wat over Courtois

10:45
5
Ruben Van Bommel kan onverwachte kans krijgen bij Nederland

Ruben Van Bommel kan onverwachte kans krijgen bij Nederland

19:00
Eden Hazard duikt op langs het veld in vierde klasse en daar zit een opmerkelijk verhaal achter

Eden Hazard duikt op langs het veld in vierde klasse en daar zit een opmerkelijk verhaal achter

18:40
Genk opent deuren van befaamde jeugdopleiding voor veel bredere groep

Genk opent deuren van befaamde jeugdopleiding voor veel bredere groep

18:00
Opmerkelijk: Belgische club krijgt forfait om 246 euro, nu onderzoekt KBVB eigen fout

Opmerkelijk: Belgische club krijgt forfait om 246 euro, nu onderzoekt KBVB eigen fout

17:30
Zidane zet Rode Duivels op verkeerde been met verrassende ingreep

Zidane zet Rode Duivels op verkeerde been met verrassende ingreep

08:00
2
Loting Croky Cup: Club Brugge thuis, Anderlecht naar Beerschot en Antwerp op bezoek bij stuntploeg

Loting Croky Cup: Club Brugge thuis, Anderlecht naar Beerschot en Antwerp op bezoek bij stuntploeg

17:04
13
OFFICIEEL: Wout Faes verlaat Leicester City en vindt opvallende nieuwe club

OFFICIEEL: Wout Faes verlaat Leicester City en vindt opvallende nieuwe club

14:45
14
Bekerduel krijgt nare nasleep: vechtpartij, traangas en gewonde agent

Bekerduel krijgt nare nasleep: vechtpartij, traangas en gewonde agent

16:30
1
Mark Van Bommel geeft duidelijk signaal: vijf Rode Duivels vallen uit de selectie tegen Frankrijk

Mark Van Bommel geeft duidelijk signaal: vijf Rode Duivels vallen uit de selectie tegen Frankrijk

09:01
11
Antwerp past ticketprijzen (tijdelijk) aan en denkt ook aan supporters die al kochten

Antwerp past ticketprijzen (tijdelijk) aan en denkt ook aan supporters die al kochten

16:00
3
Challenger Pro League heeft er nieuwe doelpuntenmachine bij: vijf goals in drie wedstrijden

Challenger Pro League heeft er nieuwe doelpuntenmachine bij: vijf goals in drie wedstrijden

15:30
Beerschot dendert door en Messoudi weet al wie hij uit de bekerpot wil

Beerschot dendert door en Messoudi weet al wie hij uit de bekerpot wil

14:30
7
Mark van Bommel is doodeerlijk voor clash met Frankrijk: "Ik had hem er graag bij gehad"

Mark van Bommel is doodeerlijk voor clash met Frankrijk: "Ik had hem er graag bij gehad"

23:00
1
Opvallend: AS Monaco en Espanyol sturen scouts voor 15-jarige jeugdspeler uit derde amateur

Opvallend: AS Monaco en Espanyol sturen scouts voor 15-jarige jeugdspeler uit derde amateur

14:00
Promotiestrijd wordt al serieus in de CPL: "Niet langer verstoppen dat we voor de titel spelen"

Promotiestrijd wordt al serieus in de CPL: "Niet langer verstoppen dat we voor de titel spelen"

13:30
Incident tussen Beerschot en KV Mechelen krijgt zware gevolgen

Incident tussen Beerschot en KV Mechelen krijgt zware gevolgen

13:00
3
Anderlecht ziet twee jonge spelers tegelijk doorbreken bij nationale ploeg

Anderlecht ziet twee jonge spelers tegelijk doorbreken bij nationale ploeg

12:00
Ngoy blikt terug op exit Rudi Garcia en onthoudt vooral één ding: "Draag je je hele leven mee"

Ngoy blikt terug op exit Rudi Garcia en onthoudt vooral één ding: "Draag je je hele leven mee"

20:25
2
Servische bondscoach belt Club Brugge-talent persoonlijk met opvallend voorstel

Servische bondscoach belt Club Brugge-talent persoonlijk met opvallend voorstel

11:15
"Om je kapot te schamen": bekerdrama van Lierse komt heel hard aan

"Om je kapot te schamen": bekerdrama van Lierse komt heel hard aan

10:06
Nicolo Tresoldi laat voeten spreken na gesprekken met Klopp en Mancini

Nicolo Tresoldi laat voeten spreken na gesprekken met Klopp en Mancini

09:30
Na grote verrassing en vijf amateurs die verder dromen: straks kent de Croky Cup zijn affiches

Na grote verrassing en vijf amateurs die verder dromen: straks kent de Croky Cup zijn affiches

08:30
1
Opvallende Nations League-avond met ferme klap voor Duitsland en zeges voor Nederland en Portugal

Opvallende Nations League-avond met ferme klap voor Duitsland en zeges voor Nederland en Portugal

07:20
1
Imke Courtois laat zich uit over de nieuwe start van België en ook wij zijn enthousiast Analyse

Imke Courtois laat zich uit over de nieuwe start van België en ook wij zijn enthousiast

27/09
Zinedine Zidane leeft mee met Belgisch voetbalicoon: "Jammer voor hem"

Zinedine Zidane leeft mee met Belgisch voetbalicoon: "Jammer voor hem"

07:00
1
LIVE - Interlandbreak: Xavi boekt eerste zege met Nederland, Riemer haalt opgelucht adem

LIVE - Interlandbreak: Xavi boekt eerste zege met Nederland, Riemer haalt opgelucht adem

20:45
Braziliaanse voetballegende klapt uit de biecht: bijna 160 miljoen kwijtgespeeld

Braziliaanse voetballegende klapt uit de biecht: bijna 160 miljoen kwijtgespeeld

22:25
4
Voormalige PSG-ster verliest rijbewijs tot ... 2099

Voormalige PSG-ster verliest rijbewijs tot ... 2099

22:00
2
Succescoach laat er geen twijfel over bestaan: "Anderlecht is mijn droom"

Succescoach laat er geen twijfel over bestaan: "Anderlecht is mijn droom"

21:20
Bondscoach Mark van Bommel reageert op glansrol van zoon Ruben bij Oranje

Bondscoach Mark van Bommel reageert op glansrol van zoon Ruben bij Oranje

27/09
2
Lokeren ziet unieke kans tegen eersteklasser in Croky Cup: "Die zijn te pakken"

Lokeren ziet unieke kans tegen eersteklasser in Croky Cup: "Die zijn te pakken"

20:45
'Manchester United heeft duidelijk plan met Joaquin Seys'

'Manchester United heeft duidelijk plan met Joaquin Seys'

27/09
7

Meer nieuws

Populairste artikels

Nations League A

 Speeldag 2
Servië Servië 1-2 Nederland Nederland
Denemarken Denemarken 2-0 Wales Wales
Noorwegen Noorwegen 1-2 Portugal Portugal
Duitsland Duitsland 0-1 Griekenland Griekenland
Turkije Turkije 20:45 Italië Italië
België België 20:45 Frankrijk Frankrijk
Tsjechië Tsjechië 29/09 Engeland Engeland
Spanje Spanje 29/09 Kroatië Kroatië

Nieuwste reacties

FCBalto FCBalto over België - Frankrijk: - Standard 2.0 Standard 2.0 over Loting Croky Cup: Club Brugge thuis, Anderlecht naar Beerschot en Antwerp op bezoek bij stuntploeg Stigo12 Stigo12 over Camavinga steekt rivaliteit met België niet weg en zegt nog wat over Courtois Vital Verheyen Vital Verheyen over Mark Van Bommel geeft duidelijk signaal: vijf Rode Duivels vallen uit de selectie tegen Frankrijk Goro Goro over Bekerduel krijgt nare nasleep: vechtpartij, traangas en gewonde agent CringeMedia CringeMedia over Antwerp past ticketprijzen (tijdelijk) aan en denkt ook aan supporters die al kochten MALYNWA MALYNWA over OFFICIEEL: Wout Faes verlaat Leicester City en vindt opvallende nieuwe club mantoch mantoch over Beerschot dendert door en Messoudi weet al wie hij uit de bekerpot wil Stigo12 Stigo12 over 'Manchester City naar vierde klasse?' CCpl CCpl over KSK Heist - KV Kortrijk: P2-2 Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved