Afwezig voor België-Frankrijk, maar Mike Penders krijgt plots heel andere opdracht van de KBVB

Mike Penders staat maandagavond met de Rode Duivels niet tegenover Frankrijk vanwege een blessure, maar een dag later wacht hem een wel heel andere afspraak. De doelman van Chelsea keert dinsdag terug naar Maasmechelen, de gemeente waar hij opgroeide. Daar wordt de achttiende Belgian Red Court officieel geopend.

Het nieuwe terrein moet een plaats worden waar kinderen en jongeren niet alleen kunnen voetballen, maar ook elkaar kunnen ontmoeten. Penders wordt ambassadeur van het project. Ook Heleen Jaques, voormalig Red Flame en goed voor 97 interlands, neemt die rol op zich.

Volgens de KBVB begint het programma dinsdag om 14 uur met een feestelijke aftrap door een lokale school. Om 15 uur volgt de officiële inhuldiging, waarna Penders en Jaques vanaf 15.30 uur een signeersessie houden. Voor Penders krijgt het initiatief extra betekenis omdat hij zelf uit Maasmechelen afkomstig is.

Van Genk naar Chelsea

De terugkeer komt op een bijzonder moment in de nog jonge carrière van Penders. De 21-jarige doelman doorliep de jeugdopleiding van KRC Genk en maakte er in juli 2024 zijn debuut in de Jupiler Pro League. Chelsea had hem toen al snel op de radar en legde hem vast, waarna hij nog een seizoen bij Genk bleef.

In de zomer van 2025 trok Penders definitief naar Londen, maar Chelsea stuurde hem meteen voor een seizoen naar RC Strasbourg. Daar groeide hij uit tot eerste doelman. Hij kwam uiteindelijk 52 keer in actie voor de Franse club en hield twaalf keer de nul.

Debuut op Stamford Bridge

Deze zomer keerde Penders terug naar Chelsea. Op 27 augustus volgde zijn officiële debuut voor de Engelse topclub in de Carabao Cup tegen Luton Town. Penders stond meteen in de basis en hield zijn doel schoon in een 2-0-zege op Stamford Bridge.



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Ook bij de nationale ploeg heeft hij inmiddels een plaats veroverd in de selectie. Penders ging afgelopen zomer al mee naar het WK en behoort ook tijdens deze interlandbreak tot de kern van de Rode Duivels. Dinsdag ruilt hij het internationale voetbal even in voor een terugkeer naar zijn roots in Maasmechelen.