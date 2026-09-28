Eerste zege voor Zidane lokt meteen stevige discussie uit

Frankrijk heeft zijn Nations League-campagne ingezet met een 0-1-zege in Turkije. Kylian Mbappé maakte het enige doelpunt en bezorgde Zinedine Zidane zo meteen een overwinning bij zijn debuut als bondscoach. Daarmee kende Zidane een start die geen enkele Franse bondscoach sinds Aimé Jacquet nog had kunnen neerzetten.

Toch hadden Les Bleus het in Izmir bij momenten lastig. Frankrijk moest geregeld rekenen op een uitstekende Mike Maignan. Die moeilijke passages zorgden voor discussie in After, het programma van RMC. Vaste analist Maxime Chanot, die wel vaker opvalt met uitgesproken standpunten, spaarde ook nu zijn kritiek niet.

Maxime Chanot neemt geen blad voor de mond

“De publieke opinie deed uitschijnen dat Frankrijk onder Zinedine Zidane dominant voetbal zou brengen, met joga bonito en een ploeg die ons opnieuw zou doen dromen. Maar dat was niet echt het geval”, stelde de voormalige verdediger van onder meer Beerschot en KV Kortrijk vast.

“Ja, er was die belangrijke overwinning in Turkije. Maar na de wedstrijd bleef ik toch met gemengde gevoelens achter over de hand van Zidane. Je kon misschien een onmiddellijke revolutie verwachten, maar die kwam er niet.”

Zidane kreeg amper vier dagen om zijn stempel te drukken en de ploeg klaar te stomen voor deze eerste test. Toch had Chanot niet alleen opmerkingen over het geleverde spel, maar ook over de samenstelling van de selectie.

Wordt er in Frankrijk te veel verwacht van Zidane?

“Ik vond dat er te weinig veranderd was in vergelijking met het tijdperk-Deschamps. Maar als veertien spelers er voordien ook al bij waren, kan je natuurlijk moeilijk heel veel veranderen. Daarom moest ik ook lachen met dat verhaal over de grote revolutie die eraan zat te komen.”



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“Er waren zeker goede dingen. Vooral de tegenpressing vond ik sterk. Maar er is ook een realiteit: veertien jaar Didier Deschamps wis je niet zomaar uit. Misschien zitten bepaalde automatismen er bij de spelers nog te diep in. Maar het is ook aan jou als bondscoach om met andere spelers voor vernieuwing te zorgen”, besloot Chanot.

Zijn uitspraken maken intussen heel wat los in Frankrijk. Kritiek op ZZ ligt er gevoelig, en Chanot krijgt dan ook flink wat tegenwind. Zidane kan hem vanavond mogelijk al van antwoord dienen door tegen de Rode Duivels stevig te roteren en heel wat wijzigingen door te voeren.