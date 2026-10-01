Mark Van Bommel verklapt al eerste wijziging in basiself Rode Duivels

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Mark Van Bommel verklapt al eerste wijziging in basiself Rode Duivels
Foto: © photonews
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Mark van Bommel heeft daags voor de Nations League-wedstrijd tegen Turkije al één belangrijke keuze voor zijn basiself verklapt. Roméo Lavia, die tegen Frankrijk nog aan de aftrap stond en een sterke wedstrijd speelde, krijgt vrijdag op Sclessin normaal gezien rust.

De middenvelder maakte veel indruk tegen de Fransen. Van Bommel was achteraf bijzonder tevreden over zijn prestatie en herhaalde dat donderdag nog eens. “Dat heeft hij fantastisch gedaan. Meer dan fantastisch zelfs.”

Vooral de veelzijdigheid van Lavia kan de bondscoach bekoren. “Je kunt naar de statistieken kijken, maar los daarvan vond ik vooral de manier waarop hij zijn rol invulde heel goed. Hij is een breker en een voetballer in één.”

Van Bommel wil geen risico nemen

Toch levert die sterke wedstrijd hem geen tweede opeenvolgende basisplaats op. Van Bommel houdt nadrukkelijk rekening met de fysieke situatie van de Chelsea-middenvelder. “Je kunt er dus wel van uitgaan dat ik niet met hem ga starten. Daar moeten we slim mee omgaan, zeker in zijn specifieke situatie.”

De bondscoach wijst erop dat de 85 minuten tegen Frankrijk voor Lavia uitzonderlijk waren. Het was volgens Van Bommel de eerste keer in lange tijd dat hij in een officiële wedstrijd zo lang op het veld stond.

Chelsea gaat eveneens voorzichtig om met de middenvelder, die de voorbije jaren regelmatig met fysieke problemen kampte. Van Bommel wil die aanpak doortrekken bij de Rode Duivels.

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“Je ziet ook dat Chelsea heel voorzichtig met hem omgaat. Dat doen wij ook en dat moet ook. Hij heeft ontzettend veel kwaliteiten en die willen we optimaal benutten.”

Wijzigingen tegen Turkije

Lavia wordt zo minstens één van de wijzigingen in vergelijking met de 0-1-nederlaag tegen Frankrijk. Wie hem vervangt, wilde Van Bommel nog niet prijsgeven. Veel rotatie hoeft evenwel niet verwacht te worden. “Ik ben geen coach die enorm veel wisselt, maar het zou zomaar kunnen”, aldus de bondscoach.

België ontvangt Turkije vrijdagavond op Sclessin. De Rode Duivels willen na de nederlaag tegen Frankrijk opnieuw aanknopen met een overwinning.

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