Bayern kan alweer niet winnen als favoriet: dit heeft Kompany te zeggen

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Bayern kan alweer niet winnen als favoriet: dit heeft Kompany te zeggen
Foto: © photonews

Vincent Kompany zag Bayern München dinsdagavond een achterstand van twee doelpunten ombuigen, maar de comeback leverde uiteindelijk geen overwinning op. Tegen Viking Stavanger bleef de Duitse kampioen steken op 3-3. Na afloop zocht de Belgische trainer de verklaring niet bij een gebrek aan inzet, maar bij de beslissingen die zijn spelers op cruciale momenten nemen.

Bayern keek in Noorwegen al na anderhalve minuut tegen een achterstand aan. Viking verdubbelde voor de rust, waarna twee treffers van Harry Kane en een doelpunt van Luis Díaz Bayern alsnog op voorsprong brachten. Toch eindigde de avond in frustratie: na de uitsluiting van Michael Olise maakte de thuisploeg laat gelijk.

Kompany ziet patroon na Augsburg

"Het is vandaag onze eigen schuld", verklaarde Kompany op de officiële website van Bayern München. Hij zag gelijkenissen met het competitieduel tegen Augsburg, waarin zijn ploeg al na acht seconden een tegendoelpunt slikte.

Volgens Kompany had Bayern bij het openingsdoelpunt tegen Viking een eenvoudigere oplossing kunnen kiezen. In plaats van vanuit de eigen hoek kort uit te voetballen, hadden zijn spelers ook voor een lange bal kunnen opteren. "We wisten dat ook", benadrukte de trainer. Hij sprak zelfs van "een beetje overmoed".

Dat is precies wat hem dwarszit. Bayern heeft vaak de controle, maar maakt zichzelf met kleine inschattingsfouten kwetsbaar. Dat tegenstanders hun kansen momenteel bijzonder efficiënt benutten, wilde Kompany niet als excuus gebruiken.

Kompany twijfelt niet aan inzet

Ook de rode kaart van Olise kreeg kritiek. Kompany noemde de uitsluiting dom en bevestigde dat hij de aanvaller daarover had aangesproken.

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Tegelijk nam hij zijn selectie in bescherming. Aan de werklust of mentale betrokkenheid twijfelt hij niet. Zijn spelers blijven volgens hem hard werken, ook wanneer een wedstrijd tegenzit.

Maar juist daarom vindt Kompany het puntenverlies zo frustrerend: een ploeg kan over lange periodes de betere zijn en toch niet winnen wanneer ze zichzelf telkens in de problemen brengt. Het is het tweede opeenvolgende gelijkspel van Bayern, na de 2-2 tegen Augsburg.

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