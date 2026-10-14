Hét startschot van dé transfersoap is gegeven: 'Liverpool betaalt 250 miljoen euro (!) voor Mbappé'

Kylian Mbappé en Real Madrid liggen op ramkoers. En daar wil Liverpool FC van profiteren. De Engelse topclub bereidt een monsterbod voor op de Franse sterspeler. Is dit de start van dé transfersoap van de komende maanden?

Het huwelijk tussen Real Madrid en Kylian Mbappé vertoont barsten. De Koninklijke is het beu dat Mbappé tijdens blessures vooral de bloemetjes buiten zet én met scherp schiet naar de medische staf van de Spaanse grootmacht.

Omgekeerd voelt Mbappé zich dan weer niet voldoende gesteund door Real Madrid in zijn jacht op De Gouden Bal. De Franse sterspeler verwacht een campagne, terwijl zijn club niet van plan is om een individu groter te maken dan de club.

Liverpool FC wil profiteren van de huwelijkscrisis tussen Real Madrid en Kylian Mbappé

Liverpool wil profiteren van de huwelijkscrisis. Meer zelfs: El Chiringuito weet dat The Reds een formeel bod aan het voorbereiden zijn om Mbappé naar Anfield Road te halen. En de Engelse grootmacht is niet van plan om op een eurocent - of een pondje - meer of minder te kijken.

Transfermarkt schat de marktwaarde van Mbappé op tweehonderd miljoen euro. Liverpool wil Real Madrid dan weer 250 miljoen euro aanbieden voor Mbappé. De Fransman heeft een contract tot medio 2028 in het Estadio Santiago Bernabeu.

Liverpool FC greep eerder al naast Kylian Mbappé en wil dat niet opnieuw laten gebeuren

Het is de bedoeling dat Mbappé het seizoen zal vervolledigen in Madrid en dat de transfer in het tussenseizoen wordt beklonken. Liverpool heeft de komende maanden nodig om (financiële) ruimte te maken in de spelerskern.





Liverpool greep in 2018 al naast Mbappé. De 107-voudig Frans international bezocht Anfield Road - zijn moeder én zaakwaarnemer is zelfs een héél grote fan van Liverpool - en had verschillende gesprekken met de clubleiding. Mbappé koos uiteindelijk voor PSG.

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Dé vraag die we ons evenzeer moeten stellen: hoe staat Real Madrid tegenover het vertrek van de sterspeler? De Koninklijke richt de pijlen dan wel op onder anderen Erling Braut Haaland. Al is die deal evenmin rond.