Wie is nu écht Afrikaans kampioen? Ontknoping van bizarre soap nadert

Wie de Afrika Cup 2025 officieel mag bijschrijven, blijft nog enkele weken onzeker. Het Internationaal Sporttribunaal (TAS) in Lausanne spreekt zich eind november uit over de gecontesteerde finale tussen Marokko en Senegal.

De soap rond de finale van de Afrika Cup 2025 nadert stilaan haar ontknoping. Senegal won de wedstrijd tegen gastland Marokko aanvankelijk met 1-0 na verlengingen, maar die uitslag werd nadien geschrapt door de Afrikaanse voetbalbond CAF.

De aanleiding was een incident in de slotfase. Nadat Marokko een strafschop kreeg toegekend, verlieten de Senegalese spelers tijdelijk het veld. De CAF legde daarop een forfaitscore van 3-0 op in het voordeel van Marokko.

Senegal trok naar het TAS

De Senegalese voetbalbond legde zich niet neer bij die beslissing en stapte naar het Tribunal arbitral du sport (TAS), het Internationaal Sporttribunaal. De zaak werd op 8 oktober achter gesloten deuren behandeld op de hoofdzetel in het Zwitserse Lausanne.

Het TAS bevestigde in een mededeling dat de arbitragekamer inmiddels aan haar beraadslagingen begonnen is. De uiteindelijke beslissing zal dus bepalen of de forfaitzege voor Marokko overeind blijft, dan wel of Senegal alsnog als winnaar van de Afrika Cup wordt erkend.

Uitspraak met juridische motivering

De sportrechtbank kiest voor een volledige uitspraak, inclusief de juridische argumentatie. Daardoor neemt de procedure nog enkele weken in beslag. Volgens het communiqué wordt de TAS-uitspraak eind november 2026 verwacht.





Het TAS benadrukt tegelijk dat alleen informatie via de eigen officiële communicatiekanalen als betrouwbaar moet worden beschouwd. Eind november moet dus eindelijk duidelijk worden welk land zich officieel winnaar van de Afrika Cup 2025 mag noemen.