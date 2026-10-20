Grote rel in Spanje: Mourinho en fans mengen zich in de strijd en maken het nog erger

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
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Grote rel in Spanje: Mourinho en fans mengen zich in de strijd en maken het nog erger
Foto: © photonews

De aanloop naar El Clásico wordt steeds explosiever. De rel tussen Real Madrid en Javier Tebas, de voorzitter van La Liga, blijft nazinderen en kreeg de voorbije dagen een vervolg op én naast het veld. Real Madrid eist nog altijd het vertrek van de competitiebaas, terwijl ook José Mourinho zich in de discussie mengde.

De aanleiding was Tebas' vergelijking tussen de communicatiestrategie van Real Madrid en propagandatechnieken van Joseph Goebbels, de propagandaminister van nazi-Duitsland. De voorzitter benadrukte dat hij het over methodes had, niet over de nazistische ideologie. Real Madrid noemde zijn uitspraken desondanks onaanvaardbaar en vroeg zijn onmiddellijke ontslag als voorzitter van La Liga en vicevoorzitter van de Spaanse voetbalbond.

Real Madrid voert de druk op, Tebas weigert te vertrekken

Tebas weigert voorlopig echter een stap opzij te zetten. Hij houdt vol dat zijn kritiek gericht was op de manier waarop Real Madrid TV volgens hem bepaalde scheidsrechterlijke beslissingen belicht en een verhaal van benadeling opbouwt. De Madrilenen zien daarin net een nieuwe aanval op hun club en vinden dat iemand met de institutionele verantwoordelijkheid van Tebas neutraliteit moet uitstralen.

Ook Mourinho liet zich kritisch uit. De trainer van Real Madrid vond dat Tebas met zijn vergelijking een grens had overschreden en stelde dat daar geen rechtvaardiging voor was. De Portugese coach koos daarmee duidelijk de kant van zijn club in een conflict dat al jaren aansleept.

Protest in het Bernabéu zet extra druk richting El Clásico

De onvrede was ook zichtbaar in het Bernabéu. Tijdens de 4-1-zege tegen Sevilla scandeerden supporters dat Tebas moest vertrekken. Er waren ook spandoeken en gezangen over de arbitrage en de zaak-Negreira, het onderzoek naar betalingen die Barcelona jarenlang deed aan de voormalige vicevoorzitter van de Spaanse scheidsrechterscommissie. Barcelona en Negreira ontkennen daarbij elke vorm van onregelmatigheid.

Opvallend is dat Barcelona-voorzitter Joan Laporta net zijn steun uitsprak voor Tebas. Volgens hem heeft La Liga geluk met een voorzitter die de confrontatie met Real Madrid durft aan te gaan. Daarmee krijgt de ruzie een extra dimensie: het gaat niet langer alleen over de uitspraken van Tebas, maar ook over de machtsstrijd tussen de grootste clubs en de leiding van het Spaanse voetbal.

Alle ogen gaan nu richting El Clásico, waarin Real Madrid het zondag opneemt tegen Barcelona in Camp Nou. De sportieve inzet is al groot, maar de aanhoudende ruzie zorgt voor extra spanning en zet ook de arbitrage in de schijnwerpers. Met Real Madrid dat druk blijft zetten en Tebas die niet van plan lijkt te wijken, dreigt het duel nog voor de aftrap overschaduwd te worden door de strijd buiten de lijnen.

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