'Dit is de club die een waanzinnig bedrag wou betalen voor Thibaut Courtois... (maar de Rode Duivel weigerde)'

Thibaut Courtois gaat zijn contract bij Real Madrid met één seizoen verlengen. Nochtans kon de 34-jarige doelman er ook voor gekozen hebben om de toekomst van zijn nageslacht financieel te verzekeren. Deze club had héél véél geld veil voor onze landgenoot.

Real Madrid en Thibaut Courtois hebben een akkoord om het contract van laatstgenoemde te verlengen tot medio 2028. De huidige overeenkomst loopt na volgend seizoen af.

Courtois gaf al vaker aan dat hij nog enkele seizoenen wil doorgaan als nummer één van De Koninklijke. Florentino Perez geeft dertigplussers echter enkel contractverlengingen van één seizoen.

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Voor de 115-voudig Rode Duivel was er nooit een andere optie dan verlengen in het Estadio Santiago Bernabeu. Nochtans kreeg hij de kans om op een ander héél véél geld te verdienen.

De Saoedische media bevestigen dat Al Qadsiah een poging heeft gedaan om Courtois te verleiden. Onze landgenoot heeft uit beleefdheid de telefoon opgenomen, maar concrete gesprekken zijn er niet geweest.

Al Qadsiah had héél véél geld veil voor Thibaut Courtois

Al Qadsiah was bereid om een bedrag tussen dertig en veertig miljoen euro per seizoen te betalen - een exact bedag is niet bevestigd - om Courtois te overtuigen. Ter vergelijking: onze landgenoot verdient bij Real Madrid vijftien miljoen euro per jaar.



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Pikant detail: Koen Casteels staat sinds 2024 onder de lat bij de Al Qadsiah. De 34-jarige landgenoot stopt eerder bij de Rode Duivels omdat hij zijn plaats opnieuw moest afstaan aan Courtois. Voor hetzelfde geld had dit scenario zich ook op clubniveau herhaald.