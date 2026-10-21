Drama bij PSG na stunt tegen Barcelona

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Drama bij PSG na stunt tegen Barcelona

Paris Saint-Germain heeft woensdag bijzonder slecht nieuws bekendgemaakt. Khvicha Kvaratskhelia heeft tijdens de Champions League-wedstrijd tegen FC Barcelona zijn voorste kruisband gescheurd. De Georgische aanvaller moet onder het mes en lijkt de rest van het seizoen te moeten missen. Bovendien zijn er nog twee belangrijke spelers geblesseerd.

Kvaratskhelia moest dinsdagavond tijdens de 4-2-overwinning tegen Barcelona in de tweede helft naar de kant. Medische onderzoeken hebben nu bevestigd dat hij de voorste kruisband van zijn rechterknie heeft gescheurd. Volgens PSG wordt de aanvaller de komende dagen geopereerd.

Ook Dembélé en Marquinhos geblesseerd

De Franse topclub heeft nog meer slecht nieuws gekregen. Ook Ousmane Dembélé liep tegen Barcelona een blessure op. De Franse aanvaller heeft last van zijn linkerbovenbeen en zal volgens het officiële medische bulletin de komende weken behandeld worden.

Daarnaast moet PSG het voorlopig zonder aanvoerder Marquinhos stellen. De Braziliaanse verdediger heeft een blessure aan zijn rechterbovenbeen en staat eveneens enkele weken aan de kant. Over de exacte duur van beide afwezigheden heeft PSG nog geen duidelijkheid gegeven.

Nieuwe kansen voor Mika Godts?

Vooral de zware blessure van Kvaratskhelia is een enorme klap voor trainer Luis Enrique. Zo'n kwetsuur betekent doorgaans maanden revalidatie. Een terugkeer van de Georgiër voor het einde van het seizoen lijkt dan ook erg onwaarschijnlijk, al heeft PSG zelf nog geen concrete hersteltermijn meegedeeld.

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De blessuregolf kan mogelijk wel nieuwe kansen bieden voor Mika Godts. De Belgische flankaanvaller bleef dinsdag tegen Barcelona nog de volledige wedstrijd op de bank, ondanks het uitvallen van meerdere concurrenten. Door de langdurige afwezigheid van Kvaratskhelia en de blessure van Dembélé zou Luis Enrique de komende weken vaker beroep op de Belg kunnen doen.

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