Een verrassing van formaat: 'Manchester United zet Carrick aan de deur en haalt Italiaanse topcoach binnen'

Het stormt op Old Trafford. De stoel van Michael Carrick wankelt meer dan ooit. Antonio Conte geeft ondertussen groen licht gegeven aan zijn zaakwaarnemers om over te nemen bij Manchester United.

Manchester United is het seizoen (nog maar eens) in mineur gestart. The Red Devils riepen afgelopen zomer dat er één ambitie was: de concurrentie aangaan met Arsenal FC en Manchester City. Voorlopig is niets minder waar.

De Engelse grootmacht sprokkelde amper zeven punten uit zeven wedstrijden. Daarmee kampeert Manchester United op een povere dertiende plaats. Meer zelfs: de kloof met de degradatieplaatsen bedraagt slechts twee punten.

Michael Carrick moet stilaan vrezen voor zijn job. Het volgende puntenverlies van The Red Devils kan de coach de kop kosten. Volgens de Engelse media zijn de onderhandelingen met zijn opvolger al volop bezig.



Antonio Conte geeft ondertussen zelf groen licht gegeven om het roer op Old Trafford over te nemen. Normaliter weigert de Italiaan in te stappen middenin het seizoen, maar voor Manchester United wil hij een uitzondering maken.

Antonio Conte gaat na Chelsea FC en Tottenham Hotspur ook Manchester United trainen

Conte is vrij sinds hij afgelopen zomer vertrok bij SSC Napoli. De Italiaan kent de Premier League héél goed. Hij pakte de titel met Chelsea FC en werkte eerder ook al als manager van Tottenham Hotspur.