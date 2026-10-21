Geen douche, bezwete spelers op de bus: opmerkelijk slot voor Dortmund na Europese zege

Borussia Dortmund won gisteren met 1-2 bij Sabah in de Champions League. De spelers van BVB bleven na afloop niet langer dan nodig in het stadion van Bakoe en sloegen zelfs de douche over. Dat gebeurde uit voorzorg.

Bij het laatste fluitsignaal had de delegatie van Dortmund opvallend veel haast. De spelers haalden hun spullen nog op in de kleedkamer, maar stapten vervolgens zonder te douchen op de bus.

Volgens Bild vreesde de clubleiding voor een mogelijke besmetting met legionella via de douches in het stadion. Die infectieziekte wordt veroorzaakt door een bacterie die kan voorkomen in leidingen waarin water niet regelmatig doorstroomt.

Ook na de training daags voordien hadden de Dortmund-spelers al geen gebruikgemaakt van de douches in het stadion. "De douches in het hotel waren toch iets aangenamer. Jullie begrijpen wel waarom ik dat zeg. De douches hier voldoen niet echt", vertelde Borussia-sportief directeur Nils-Ole Book aan Blick.

Sabah begrijpt de reactie niet

Volgens Sabah-winger Joy-Lance Mickels is er nochtans weinig mis met de sanitaire voorzieningen in Bakoe. "Ik weet niet waar het probleem vandaan komt. Ik wil BVB van niets beschuldigen. Wij hebben daar vorige week nog gedoucht voor de wedstrijd tegen Slavia Praag. De douches zijn prima en er komt zeker geen koud water uit", reageerde de Duitse flankaanvaller.



Dortmund vertrok dus met drie punten én nog behoorlijk wat zweet van het veld. Voor de rit naar de luchthaven kon de delegatie zich uiteindelijk wel nog opfrissen, vooraleer de terugvlucht naar Duitsland werd aangevat.