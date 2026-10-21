Mika Godts ziet zijn kansen groeien bij PSG, maar dan volgt koude douche

Paris Saint-Germain heeft dinsdagavond een knappe 4-2-overwinning geboekt tegen FC Barcelona in de Champions League. De Franse topclub zag tijdens de wedstrijd wel drie belangrijke spelers geblesseerd uitvallen. Opvallend genoeg kreeg Mika Godts ondanks die problemen geen speelminuten van trainer Luis Enrique.

PSG trok uiteindelijk aan het langste eind dankzij doelpunten van Désiré Doué, Lucas Hernández, Vitinha en Fabián Ruiz. Barcelona kwam twee keer langszij, maar moest in de slotfase alsnog het hoofd buigen. De overwinning kreeg voor de Parijzenaars wel een bijzonder vervelende bijsmaak.

Drie sterkhouders vallen geblesseerd uit

Al na twintig minuten moest Ousmane Dembélé de strijd staken. De Franse aanvaller greep na een sprint naar de achterkant van zijn linkerbovenbeen en kon niet verder. Hij werd vervangen door Ferran Torres, waardoor Luis Enrique al vroeg een eerste wissel moest doorvoeren.

Na de rust werd de blessurelijst nog langer. Zowel Khvicha Kvaratskhelia als aanvoerder Marquinhos moest in de 59e minuut naar de kant. Vooral het uitvallen van de Georgische flankaanvaller had mogelijk gevolgen kunnen hebben voor Mika Godts, die eveneens als linksbuiten kan spelen.

Godts blijft opvallend genoeg op de bank

De Belgische international zat echter de volledige wedstrijd op de bank. Luis Enrique koos ervoor om Maghnes Akliouche in te brengen voor Kvaratskhelia. Ook bij de latere wissels kreeg Godts geen kans. Een opvallende beslissing, aangezien de Parijzenaars tijdens de wedstrijd meerdere aanvallende opties verloren.



Toch kunnen de blessures de komende weken nog kansen bieden voor de voormalige Ajacied. Veel zal afhangen van de medische onderzoeken bij Dembélé en Kvaratskhelia. Als beide spelers langere tijd ontbreken, moet Luis Enrique mogelijk opnieuw een beroep doen op andere aanvallers. Of Godts daarvan kan profiteren, blijft voorlopig afwachten.