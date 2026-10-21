Na alle spanningen komt Allegri met opvallende boodschap over De Bruyne

Kevin De Bruyne heeft dinsdagavond een sterk antwoord gegeven op de kritiek van de voorbije dagen. De Rode Duivel hielp Napoli aan een 4-3-overwinning tegen Bodø/Glimt in de Champions League. Na afloop had trainer Massimiliano Allegri opvallend veel lof voor de Belg, die op een andere positie werd uitgespeeld.

De Bruyne kreeg ditmaal een rol als diepe spelmaker, vlak voor de verdediging. Een opmerkelijke keuze van Allegri, die de voorbije weken nog zocht naar de ideale manier om de Rode Duivel te gebruiken. De aanpassing bleek alvast geen slechte zet.

Allegri bijzonder lovend over De Bruyne

"Kevin is een buitengewone speler. Ik heb hem gezegd dat hij zich op die positie enorm zal amuseren", vertelde Allegri na afloop aan Sky Sport Italia. De trainer legde ook uit dat hij Stanislav Lobotka rust wilde gunnen, waardoor De Bruyne zijn kans kreeg als spelmaker.

De voormalige speler van Manchester City maakte indruk in zijn nieuwe rol. Hij leverde de assist voor het eerste doelpunt van Scott McTominay, die uiteindelijk twee keer zou scoren. De Italiaanse sportzender Sky Sport beloonde De Bruyne met een knappe 7,5 op 10.

Allegri ziet ook nog grote problemen

Ondanks de overwinning was Allegri niet helemaal tevreden. Napoli slikte opnieuw drie tegendoelpunten en de trainer ziet vooral defensief nog heel wat werkpunten. "Wat we absoluut moeten verbeteren, is dat gevoel van kwetsbaarheid. Als je kwetsbaar bent, val je ook slechter aan", waarschuwde hij.



Voor De Bruyne was het alvast een geslaagde avond na de recente discussie over zijn rol bij Napoli. De lovende woorden van Allegri vormen een opvallend contrast met de kritiek van de afgelopen dagen. Of de Rode Duivel ook de komende wedstrijden als diepe spelmaker zal worden ingezet, moet nog blijken.