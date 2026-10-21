Romelu Lukaku ziet situatie bij Fenerbahçe escaleren: supporters eisen drastische ingreep

De druk op Fenerbahçe-trainer İsmail Kartal neemt stevig toe. De Turkse topclub gaf dinsdagavond in de Champions League een 2-0-voorsprong tegen Slavia Praag uit handen en moest uiteindelijk vrede nemen met een 2-2-gelijkspel. Voor heel wat supporters was de maat vol. Vanuit de tribunes werd luidkeels om het ontslag van de trainer geroepen.

Fenerbahçe begon nochtans uitstekend aan de wedstrijd. Dankzij doelpunten van Oğuz Aydın en Mason Greenwood stond het na amper elf minuten al 2-0. Slavia Praag knokte zich echter terug en maakte in de 90e minuut gelijk. Romelu Lukaku was in de 63e minuut ingevallen, maar ook de Rode Duivel kon de overwinning niet veiligstellen.

Kartal reageert op woede van supporters

Na het laatste fluitsignaal richtten de supporters hun pijlen op Kartal. De trainer kreeg tijdens zijn persconferentie vragen over de ontslagkreten en reageerde zichtbaar teleurgesteld. "Dat hoort bij het voetbal. Vandaag riepen ze dat ik moest opstappen. Ik ben verdrietig. Ik wou dat ik zoiets niet had moeten meemaken, maar het is gebeurd."

Toch wilde Kartal zijn spelers niets verwijten. "We hebben onze supporters teleurgesteld en dat doet ons nog meer pijn. Mijn spelers hebben vandaag heel hard gewerkt tegen een bijzonder sterke tegenstander. We hebben in de tweede helft duidelijke kansen gekregen, maar die niet benut."

Derby tegen Galatasaray wordt cruciaal

De trainer richt zijn blik nu op de belangrijke competitiewedstrijd tegen aartsrivaal Galatasaray. Hij gelooft dat een overwinning in de derby de gespannen relatie met de supporters kan herstellen. "Er wacht ons een heel belangrijke wedstrijd. We winnen de derby, daarna winnen we opnieuw en dan verzoenen we ons met onze supporters", klonk het hoopvol.

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De druk op Kartal blijft ondertussen bijzonder groot. Fenerbahçe verzamelde in zijn eerste drie Champions League-wedstrijden amper twee punten. De Turkse topclub wacht nog altijd op zijn eerste overwinning in het kampioenenbal. De derby tegen Galatasaray krijgt daardoor ook voor de toekomst van de trainer een bijzonder beladen karakter.