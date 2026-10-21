Romelu Lukaku zoekt trainer Slavia Praag op na Champions League-duel

Romelu Lukaku zorgde dinsdagavond voor een opvallend moment na de Champions League-wedstrijd tussen Fenerbahçe en Slavia Praag. De Rode Duivel zocht na het laatste fluitsignaal trainer Jindřich Trpišovský op en omhelsde hem. Tijdens hun gesprek had Lukaku bijzonder mooie woorden voor de Tsjechische ploeg, al wilde de trainer niet alles prijsgeven.

Fenerbahçe gaf tegen Slavia Praag een 2-0-voorsprong uit handen en moest uiteindelijk vrede nemen met een 2-2-gelijkspel. Lukaku begon op de bank en viel tijdens de tweede helft in. De Belgische spits kreeg nog een kans om de wedstrijd te beslissen, maar kon niet voorkomen dat Slavia in de 90e minuut gelijkmaakte.

Lukaku maakt indruk met opvallend compliment

Na afloop zocht Lukaku zijn oude bekende Trpišovský op. Beide mannen kwamen elkaar in het verleden al verschillende keren tegen. "We kennen elkaar al lange tijd, sinds die wedstrijd tegen Inter die op 1-1 eindigde", vertelde de trainer op zijn persconferentie.

Lukaku was volgens Trpišovský bijzonder onder de indruk van de veerkracht van Slavia Praag. "Hij prees de mentaliteit van onze ploeg. Hij zei dat we misschien niet altijd evenveel kwaliteit hebben, maar wel over een enorme mentale kracht en een groot hart beschikken", vertelde de coach aan de Tsjechische pers.

Niet alles mocht naar buiten komen

Maar het gesprek ging blijkbaar verder dan alleen de wedstrijd. Toen journalisten vroegen wat Lukaku nog meer had gezegd, hield Trpišovský de lippen stijf op elkaar. "De rest van ons gesprek was persoonlijk, dus dat wil ik niet naar buiten brengen."

Lees ook... Romelu Lukaku ziet situatie bij Fenerbahçe escaleren: supporters eisen drastische ingreep›

Voor Slavia Praag betekende het gelijkspel een welkome opsteker. De Tsjechische kampioen had zijn eerste twee Champions League-wedstrijden verloren en pakte nu eindelijk een punt. De complimenten van Lukaku maakten de avond voor Trpišovský ongetwijfeld nog wat mooier.