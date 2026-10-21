Rondje op het Kampioenenbal: Manchester krijgt pak voor de broek in Italië, Bayern kan thuis niet winnen

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
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Rondje op het Kampioenenbal: Manchester krijgt pak voor de broek in Italië, Bayern kan thuis niet winnen
Foto: © photonews
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Club Brugge beleefde nog maar eens een topavond in de Champions League. Maar het treffen tussen de Belgische landskampioen en RC Lens was niet de enige affiche van vanavond. Een overzicht van de wedstrijden in de Champions League.

Como 1907 4 - 1 Manchester United

Senne Lammens en Youri Tielemans kregen een pak voor de broek in Noord-Italië. Como 1907 stuurde Manchester United met héél zware cijfers naar huis.

Lille OSC 2 - 4 Galatasaray SK

Lille OSC slaagde er thuis niét in om de eerste punten in deze Champions League-campagne te pakken. Galatasaray was na een doelpuntenrijke wedstrijd te sterk.

Bayern München 2 - 2 Arsenal FC

Vincent Kompany leek lange tijd op weg naar een overwinning tegen Arsenal FC. In de slotfase zorgde Declan Rice voor een ijskoude douche.

Real Madrid 4 - 1 RB Leipzig

Real Madrid - met Thibaut Courtois onder de lat - had geen enkel probleem met RB Leipzig. Maarten Vandevoordt moest zich vier keer omdraaien.


21/10/2026 18:45Como - Manchester United4-1
21/10/2026 18:45Lille OSC - Galatasaray2-4
21/10/2026 21:00Real Madrid - RB Leipzig4-1
21/10/2026 21:00Aston Villa - Viking FK3-1
21/10/2026 21:00Club Brugge - RC Lens3-0
21/10/2026 21:00Bayern München - Arsenal2-2
21/10/2026 21:00Real Betis - Feyenoord1-0
21/10/2026 21:00Inter Milaan - Shakhtar Donetsk1-0
21/10/2026 21:00Sporting Lissabon - LASK Linz2-3

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Napoli Napoli 4-3 Bodø Glimt Bodø Glimt
VFB Stuttgart VFB Stuttgart 1-1 Atlético Madrid Atlético Madrid
PSG PSG 4-2 Barcelona Barcelona
FC Porto FC Porto 0-1 PSV PSV
Como Como 4-1 Manchester United Manchester United
Lille OSC Lille OSC 2-4 Galatasaray Galatasaray
Inter Milaan Inter Milaan 1-0 Shakhtar Donetsk Shakhtar Donetsk
Sporting Lissabon Sporting Lissabon 2-3 LASK Linz LASK Linz
Real Madrid Real Madrid 4-1 RB Leipzig RB Leipzig
Aston Villa Aston Villa 3-1 Viking FK Viking FK
Club Brugge Club Brugge 3-0 RC Lens RC Lens
Bayern München Bayern München 2-2 Arsenal Arsenal
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