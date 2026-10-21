Rondje op het Kampioenenbal: Manchester krijgt pak voor de broek in Italië, Bayern kan thuis niet winnen
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Club Brugge beleefde nog maar eens een topavond in de Champions League. Maar het treffen tussen de Belgische landskampioen en RC Lens was niet de enige affiche van vanavond. Een overzicht van de wedstrijden in de Champions League.
Como 1907 4 - 1 Manchester United
Senne Lammens en Youri Tielemans kregen een pak voor de broek in Noord-Italië. Como 1907 stuurde Manchester United met héél zware cijfers naar huis.
Lille OSC 2 - 4 Galatasaray SK
Lille OSC slaagde er thuis niét in om de eerste punten in deze Champions League-campagne te pakken. Galatasaray was na een doelpuntenrijke wedstrijd te sterk.
Bayern München 2 - 2 Arsenal FC
Vincent Kompany leek lange tijd op weg naar een overwinning tegen Arsenal FC. In de slotfase zorgde Declan Rice voor een ijskoude douche.
Real Madrid 4 - 1 RB Leipzig
Real Madrid - met Thibaut Courtois onder de lat - had geen enkel probleem met RB Leipzig. Maarten Vandevoordt moest zich vier keer omdraaien.
|21/10/2026 18:45
|Como - Manchester United
|4-1
|21/10/2026 18:45
|Lille OSC - Galatasaray
|2-4
|21/10/2026 21:00
|Real Madrid - RB Leipzig
|4-1
|21/10/2026 21:00
|Aston Villa - Viking FK
|3-1
|21/10/2026 21:00
|Club Brugge - RC Lens
|3-0
|21/10/2026 21:00
|Bayern München - Arsenal
|2-2
|21/10/2026 21:00
|Real Betis - Feyenoord
|1-0
|21/10/2026 21:00
|Inter Milaan - Shakhtar Donetsk
|1-0
|21/10/2026 21:00
|Sporting Lissabon - LASK Linz
|2-3
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