Schrik voor het beruchte derde seizoen bij Bayern München? Vincent Kompany transformeerde naast het veld

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
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Schrik voor het beruchte derde seizoen bij Bayern München? Vincent Kompany transformeerde naast het veld
Foto: © photonews
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Bayern München is deze voetbaljaargang een pak minder wervelend gestart dan de voorbije seizoenen. Moet ook Vincent Kompany vrezen voor het beruchte derde seizoen in Beieren? Onze landgenoot heeft zich - of beter gezegd: zijn communicatie - alvast aangepast.

We gaan onszelf meteen verbeteren. Het is de algemene perceptie dat Vincent Kompany en Bayern München het nieuwe seizoen minder wervelend zijn gestart dan de voorbije seizoenen. 

De realiteit ziet er anders uit. Der Rekordmeister pakte dit seizoen al zeventien punten uit zeven wedstrijden. Dan is exact hetzelfde resultaat als in het debuutseizoen van The Prince als coach van Bayern.

Vincent Kompany doet even goed als in zijn debuutseizoen, maar...

Vorig seizoen was FC Hollywoord echter een hogesnelheidstrein die quasi foutloos door de competitie - en die snelheid is enkel in de Champions League afgenomen - is gevlogen. Perceptie is iets anders dan realiteit.

En toch stellen we ons de vraag: moet Kompany vrezen voor het beruchte derde jaar in München? Sinds het vertrek van Pep Guardiola in 2016 heeft geen enkele coach nog drie volledige seizoenen afgewerkt in de dug-out van Bayern.

Kompany Vincent - Guardiola i Sala Josep
© photonews

Achtereenvolgens Thomas Tüchel, Julian Nagelsmann, Hansi Flick, Niko Kovac, Jupp Heynckes en Carlo Ancelotti werden vroeger bedankt voor bewezen diensten. Kompany is op zijn hoede. Maar The Prince heeft zich voorbereid.

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In zijn eerste seizoen als coach van Bayern bleef Kompany op low profile. The Boring One werd hier en daar zelfs zijn bijnaam. En dat was bewust. Onze landgenoot koos ervoor om eerst de kleedkamer én de club voor zich te winnen.

Vincent Kompany koos een héél duidelijk (communicatie)plan

Vorig seizoen was Kompany Ball een filosofie in en rond Beieren. En dus was de communicatie van Kompany al iets extraverter. Herinneren  jullie de uithaal naar José Mourinho én bijhorende les in de geschiedenis van rassenhaat nog?  

Dit seizoen loopt het minder vlot voor Bayern. Perceptie, zeker en vast. Maar het is ook een feit dat Bayern punten liet liggen tegen laagvliegers. En nu weet ook de buitenwereld dat The Prince géén gemakzucht wil.

Okpako Mike Wisdom - Kompany Vincent
© photonews

Kompany benoemt individuele fouten in de media en wijst die spelers op hun plichten. Om ze twee weken later wél te zalven voor diezelfde camera's. Het bestuur van Bayern kijkt mee én steunt de coach.

Zonder ongelukken wint Bayern dit seizoen opnieuw de Bundesliga. Ook de Duitse bekercompetitie is normaliter een kolfje naar Beierse hand. Maar slaagt The Prince erin om ook de Champions League opnieuw naar Beieren te halen? Dan mag hij volgend seizoen alles zeggen!

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