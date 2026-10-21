'Van Parijs naar... Barcelona? Opmerkelijke wending voor Mika Godts na transfer van 55 miljoen euro'

Mika Godts heeft nog niet veel plezier beleefd aan zijn transfer naar PSG. Onze landgenoot krijgt in de Franse media hier en daar al een héél harde stempel opgeplakt. Komt de héél onverwachte redding uit Spanje? De geruchtenmolen draait alvast op volle toeren.

PSG stortte in het tussenseizoen maar liefst 55 miljoen euro op de bankrekening van AFC Ajax om Mika Godts naar de Franse hoofdstad te halen. We willen maar zeggen: de middenvelder kwam niet om de kleedkamer te vullen. Onze landgenoot kon die som echter nog niet verantwoorden.

Godts slaagt er voorlopig niet in om de concurrentieslag op het Parijse middenveld te winnen. Onze landgenoot moet het doen met sporadische invalbeuren. Dat is geen schande als die concurrentie luistert naar namen als Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia en Désiré Doué.

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Sommige Franse kranten zien onze landgenoot als een mislukte zomertransfer van PSG. Ook Luis Enrique liet al duidelijk verstaan dat hij meer verwacht van de Belg dan enkel dribbels zonder meerwaarde. We willen maar zeggen: er wacht Godts een lastige taak om die perceptie om te draaien.

Alhoewel? SPORT weet dat er zich in januari een héél opvallende oplossing zou kunnen aandienen. Volgens de Catalaanse krant is FC Barcelona nog steeds geïnteresseerd in Godts. Barça trok afgelopen zomer al aan de mouw van onze landgenoot. De Spanjaarden werden op financieel vlak afgetroefd door PSG.

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Maar Barça wil een nieuwe poging wagen om Godts naar Catalonië te halen. Meer zelfs: de Spaanse grootmacht gelooft dat de kwaliteiten van de zesvoudig Rode Duivel beter tot hun recht komen in Camp Nou dan in het Parc des Princes.



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Of komen er toch plots speelminuten voor Godts in Parijs?

Deco volgt het dossier van onze landgenoot op de voet. Komen de speelminuten er voor de jaarwisseling niet in Parijs? Dan gelooft de sportief directeur van Barça dat hij een goede kans maakt om Godts naar Camp Nou te loodsen.

Al lijkt de Parijse hemel sinds gisterenavond - de ene zijn spreekwoordelijke dood is de ander zijn brood - iets meer helder te klaren voor Godts. Kvaratskhelia blesseerde zich gisterenavond in de Champions League-wedstrijd tegen... Barcelona.

Blessuregolf in Parijs komt voor Godts als een geschenk uit de hemel

De 25-jarige Georgiër heeft de voorste kruisband van de rechterknie gescheurd. Kvaratskhelia gaat eerstdaags onder het mes. Zijn revalidatie wordt geschat op minstens zes maanden. Met andere woorden: er komen kansen voor Godts.

En die kansen zullen héél snel komen. Ook Dembélé én Marquinhos liggen in de lappenmand. Komende zondag ontvangt PSG Olympique Lyonnais. Mét Godts in de basis? Onze landgenoot zal zijn kans moéten grijpen!