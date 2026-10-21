Zeno Debast krijgt belangrijk nieuws bij Sporting: trainer geeft duidelijkheid

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Zeno Debast krijgt belangrijk nieuws bij Sporting: trainer geeft duidelijkheid
Foto: © photonews

Zeno Debast moet nog altijd geduld oefenen bij Sporting CP. De Rode Duivel ontbreekt woensdagavond in de Champions League tegen LASK Linz vanwege spierklachten. Toch heeft trainer Rui Borges ook positief nieuws over zijn Belgische verdediger. Een terugkeer lijkt stilaan dichterbij te komen.

Debast sukkelt sinds de vorige interlandperiode met fysieke problemen en miste daardoor ook de Champions League-wedstrijd tegen RC Lens. De voormalige Anderlecht-verdediger verscheen dinsdag opnieuw niet op het trainingsveld en is dus nog niet beschikbaar voor de confrontatie met de Oostenrijkers.

Tijdens zijn persconferentie kreeg Borges vragen over de toestand van Debast en Rodrigo Zalazar, die eveneens geblesseerd is. "Ik kan geen precieze datum geven, maar ze staan allebei heel dicht bij hun terugkeer", verklaarde de Portugese trainer.

Debast staat verder dan Zalazar

Vooral over Debast klinkt Borges optimistisch. "Debast staat dichter bij zijn terugkeer dan Rodrigo. Op basis van wat we de voorbije dagen hebben gezien, geloven we dat ze allebei heel binnenkort opnieuw normaal met de groep kunnen meetrainen."

Sporting wil voorlopig geen risico's nemen met de Belgische international. De club hoopt hem zo snel mogelijk opnieuw beschikbaar te hebben, maar een concrete datum voor zijn wedstrijdhervatting is er nog niet.


Ondertussen draait Sporting uitstekend in de Champions League. De Portugezen wonnen hun eerste twee wedstrijden tegen Galatasaray en RC Lens en kunnen woensdag tegen LASK Linz een negen op negen boeken. Debast zal die wedstrijd nog van aan de zijlijn moeten volgen, maar de nieuwste uitspraken van zijn trainer bieden alvast perspectief.

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