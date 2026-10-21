Zorgen om voormalige publiekslieveling Club Brugge: trainer reageert

Igor Thiago beleeft een opvallend moeilijke start van het nieuwe seizoen bij Brentford. De voormalige spits van Club Brugge was vorig seizoen nog een van de absolute sensaties in de Premier League, maar vindt momenteel veel moeilijker de weg naar doel. De kritiek neemt toe, al weigert trainer Keith Andrews zich zorgen te maken over zijn Braziliaanse aanvaller.

Vorig seizoen maakte Thiago maar liefst 22 doelpunten in de Premier League. Daarmee werd hij de meest scorende Braziliaan ooit in één seizoen van de Engelse hoogste klasse. Zijn prestaties leverden hem ook een plaats op in de nationale ploeg van Brazilië. Dit seizoen loopt het voorlopig een pak minder vlot. Na zeven competitiewedstrijden staat zijn teller op amper één doelpunt.

Volgens een uitgebreide analyse van Sky Sports zijn de onderliggende statistieken nochtans niet allemaal negatief. Thiago raakt gemiddeld vaker aan de bal in het vijandelijke strafschopgebied en onderneemt meer doelpogingen dan op hetzelfde moment vorig seizoen. Alleen is zijn afwerking een stuk minder efficiënt geworden.

Keith Andrews neemt Igor Thiago in bescherming

Na de recente 1-2-nederlaag tegen Liverpool kreeg Brentford-trainer Keith Andrews vragen over het vertrouwen van zijn spits. De oefenmeester liet er geen twijfel over bestaan dat hij nog altijd volledig achter Thiago staat.

"Het gaat goed met hem. Ik merk niets bijzonders aan zijn houding, zowel op training als aan de rust die hij voor doel uitstraalt", verklaarde Andrews. "Hij wordt geviseerd door de tegenstanders, en dat is om voor de hand liggende redenen. Hij krijgt bijzonder veel aandacht van de verdedigers."

Volgens Andrews heeft die extra aandacht ook positieve gevolgen voor zijn ploegmaats. "We hebben negen verschillende doelpuntenmakers gehad. Daardoor ontstaat er meer ruimte voor andere spelers, en die hebben we ook benut."





Trainer maakt zich geen zorgen

De trainer begrijpt wel dat Thiago zelf gefrustreerd raakt door zijn beperkte doelpuntenproductie. "Thiago zou Thiago niet zijn als hij niet meer doelpunten wilde maken. Dat is alleen maar normaal. Maar zijn algemene prestaties zijn echt heel goed geweest, dus ik maak me eigenlijk geen zorgen."

Ook op andere vlakken blijft de voormalige Bruggeling belangrijk. Thiago zet voortdurend druk op de tegenstanders, wint veel duels en behoort tot de spelers die bij Brentford de meeste kilometers afleggen.

Andrews benadrukte eerder al op de officiële clubwebsite van Brentford hoe belangrijk de Braziliaan voor hem is. "We waarderen hem enorm als speler, en niet alleen vanwege zijn doelpunten. Hij voelt zich goed en geniet van het voetbal. Hij is hier graag en wij hebben hem hier graag.".