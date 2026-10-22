Courtois noemt zijn favoriet voor de Gouden Bal: Belgen zullen er niet warm voor lopen

Thibaut Courtois laat weinig ruimte voor twijfel: mocht hij mogen stemmen voor de Gouden Bal, dan ging zijn voorkeur naar Kylian Mbappé. De doelman van Real Madrid kiest voor individuele klasse, ook al bleef zijn ploeg zonder grote prijzen.

Maandag 26 oktober wordt in Zürich de Gouden Bal 2026 uitgereikt. Wie Ousmane Dembélé opvolgt, valt voorlopig moeilijk te voorspellen. Spaanse wereldkampioenen, PSG-spelers die Europees goud pakten en ook Kylian Mbappé en Harry Kane hopen allemaal aanspraak te maken op de prestigieuze trofee.

Thibaut Courtois heeft alvast een uitgesproken mening. In een gesprek met DAZN nam de doelman van Real Madrid het op voor ploegmaat Kylian Mbappé. Voor de Rode Duivel is de Fransman de meest overtuigende individuele speler van het voorbije seizoen.

Courtois kiest voor de individuele uitblinker

"Ik denk dat Kylian het verdient. Kies je iemand die prijzen heeft gewonnen, of iemand die het hele seizoen boven iedereen uitstak, ook zonder iets te winnen? Volgens mij was niemand individueel beter dan Mbappé, maar helaas hebben we als ploeg niets gewonnen", aldus Courtois.

Daarmee kiest de Limburger nadrukkelijk voor prestaties op het veld, en minder voor het palmares van een kandidaat. Dat standpunt ligt niet per se in lijn met de mogelijke winnaar die vaak naar voren wordt geschoven: Lamine Yamal.

Yamal en Rodri als vergelijkingspunt

Yamal werd wereldkampioen met Spanje en pakte met FC Barcelona ook de Spaanse landstitel. Courtois erkent dat de jonge ster een sterk jaar achter de rug heeft, al plaatst hij wel een kanttekening bij zijn WK. "Voor mij speelde hij een iets minder goed WK, maar hij werd wel wereldkampioen, won de Liga met Barcelona en kende een goed jaar", zegt de doelman.





De criteria voor de Gouden Bal blijven volgens Courtois voer voor discussie. Hij verwijst daarbij naar Rodri, die de prijs in 2024 won. "Voor mij beleefde Rodri toen niet zijn beste jaar. Misschien verdiende hij hem meer het jaar voordien, toen Manchester City de Champions League won", stelt de Rode Duivel.