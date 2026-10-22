Is Thibaut Courtois de beste doelman die José Mourinho ooit trainde? De Portugees geeft zijn antwoord

Thibaut Courtois leverde woensdag opnieuw een sterke prestatie in de Champions League. Tegen Leipzig won Real Madrid met 4-1 in het Bernabéu. Na afloop kreeg José Mourinho de vraag voorgeschoteld of de Belg de beste doelman is die hij ooit onder zijn hoede had.

Thibaut Courtois hoeft al lang niemand meer te overtuigen. De voormalige doelman van KRC Genk is al jarenlang een vaste waarde bij Real Madrid en zou zijn contract zelfs verlengen tot 2028.

Dit seizoen werkt Courtois samen met een coach met een indrukwekkend palmares: José Mourinho. De Portugese trainer is duidelijk tevreden over de vorm die de Rode Duivel sinds de start van het seizoen toont. Maar is Courtois daarom ook de beste keeper die Mourinho ooit coachte?

Mourinho wil geen rangschikking maken

"Ik doe dat soort dingen nooit", antwoordde de trainer van Real Madrid. "Ik heb mijn spelers nooit met elkaar vergeleken. Wanneer men mij vraagt om mijn beste elf samen te stellen, probeer ik die vraag altijd te ontwijken."

Mourinho verwees wel naar een veelzeggende episode uit zijn verleden bij Chelsea. "De beste doelman uit de geschiedenis van de Premier League, Petr Čech, was er toen Courtois op zijn negentiende arriveerde. Courtois speelde en wij wonnen de Premier League."



De Portugese coach wou daarmee evenwel niets afdoen aan andere doelmannen die hij begeleidde. "Als Júlio César mij dit hoort zeggen, belt hij me binnen twee minuten op. Ik heb altijd dat respect gehad voor mijn voormalige spelers", besloot José Mourinho.