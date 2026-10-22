Louis van Gaal haalt fors uit: "Jan Doedel mag ook meedoen aan de Champions League"

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
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Louis van Gaal haalt fors uit: "Jan Doedel mag ook meedoen aan de Champions League"
Foto: © photonews

Louis van Gaal heeft opnieuw stevig uitgehaald naar de UEFA en de huidige opzet van de Champions League. De voormalige trainer van Ajax, Barcelona, Bayern München en Manchester United vindt dat het deelnemersveld te groot is geworden en dat de kwaliteitsverschillen daardoor te sterk oplopen.

In een interview met de Nederlandse omroep NOS spaart hij de Europese voetbalbond niet. “Het is belachelijk dat de UEFA zo’n competitieopzet bedenkt. Jan Doedel mag tegenwoordig ook meedoen.”

Sinds het seizoen 2024/2025 nemen 36 clubs deel aan de competitiefase van de Champions League, tegenover 32 in het oude format. Elke ploeg speelt bovendien acht wedstrijden in plaats van zes. Volgens Van Gaal draait die uitbreiding vooral om geld en niet om de kwaliteit van het voetbal. “De UEFA denkt alleen maar aan geld verdienen. Het is een corrupte wereld”, klinkt het bijzonder scherp.

Van Gaal wil alleen de beste ploegen

Voor de Nederlander moet de naam Champions League ook betekenen dat de beste teams tegenover elkaar staan. “Daar moeten de beste ploegen aan meedoen. Dan heb je minder niveauverschil en dus ook minder doelpunten, maar zijn de wedstrijden wel van hoger niveau en heb je veel beter voetbal”, legt hij uit. 

Meer wedstrijden, meer blessures

Van Gaal pleit voor een indeling op basis van het niveau van clubs, vergelijkbaar met de verschillende divisies in het ijshockey. De Europa League en Conference League bestaan al, maar volgens hem volstaat dat niet om de verschillen binnen de Champions League op te lossen. Ook de toenemende wedstrijdkalender baart hem zorgen. De extra belasting zou volgens de oud-trainer bijdragen aan het groeiende aantal blessures.


De Nederlander beweert dat hij de UEFA al twintig jaar geleden een alternatief heeft voorgesteld. “Door alles op niveau in te delen. Dat is in de hele voetbalwereld zo, behalve in de top.” Volgens hem zou dat zorgen voor spannendere wedstrijden, een hoger niveau en minder fysieke problemen bij spelers. “Ik heb dat twintig jaar geleden al tegen de UEFA gezegd, maar ze luisteren niet naar me.”

10 reacties
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