Zorgwekkend nieuws uit Italië: wedstrijd van De Bruyne mogelijk in gevaar door vreemde reden

De wedstrijd van Napoli tegen AS Roma staat mogelijk onder druk door de brandstofcrisis die Zuid-Italië in haar greep houdt. Kevin De Bruyne en zijn ploegmaats zouden zaterdag weleens met een bijzonder probleem geconfronteerd kunnen worden. Door protestacties van vrachtwagenchauffeurs en landbouwers dreigen niet alleen het verkeer en het openbaar vervoer ontregeld te raken, maar ook de inzetbaarheid van de ordediensten.

De protesten zijn gericht tegen de hoge brandstofprijzen en de stijgende kosten voor grondstoffen. In de regio Campanië, waar Napels ligt, hebben blokkades op belangrijke verkeersaders de voorbije dagen voor zware hinder gezorgd. Ook bij tankstations zijn er tekorten en lange wachtrijen. Volgens Italiaanse media ondervinden bovendien de bevoorrading van winkels en de dienstverlening van het openbaar vervoer de gevolgen.

Brandstoftekort baart politie zorgen

De situatie kan ook gevolgen hebben voor de veiligheidsorganisatie rond Napoli-Roma, die zaterdag om 18 uur op het programma staat. De Italiaanse website CalcioNapoli1926 meldt op basis van bronnen binnen het politiekorps van Napels dat ook politievoertuigen met brandstofproblemen kampen. Als agenten onvoldoende kunnen tanken, dreigt het moeilijker te worden om voldoende personeel en voertuigen in te zetten om de openbare orde te garanderen.

Ook een politievakbond heeft gewaarschuwd voor de mogelijke gevolgen van de blokkades. Volgens de vakbond dreigt de inzetbaarheid van politie- en hulpdiensten in het gedrang te komen wanneer de bevoorrading van brandstof verder stokt. De autoriteiten proberen intussen de bevoorrading van essentiële goederen en diensten te beschermen.

Napoli-Roma voorlopig gewoon op de kalender

Voor Kevin De Bruyne en Napoli is er voorlopig echter geen reden om ervan uit te gaan dat de wedstrijd tegen AS Roma niet zal doorgaan. Er is geen officiële beslissing bekendgemaakt om de topper uit te stellen of af te gelasten. Het gaat momenteel om een mogelijk veiligheidsprobleem dat voortvloeit uit de bredere crisis in de regio, niet om een bevestigde wijziging van de wedstrijdplanning.

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De komende dagen zullen duidelijk moeten maken of de brandstofproblemen voldoende onder controle raken om de gebruikelijke veiligheidsmaatregelen te garanderen. Napoli-Roma is een belangrijke affiche in de Serie A, maar de organisatie van de wedstrijd hangt uiteindelijk ook af van de lokale omstandigheden en de beoordeling door de bevoegde autoriteiten.