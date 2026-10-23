Courtois maakt top vijf van beste keepers ooit en geeft zichzelf ook een plaats

Thibaut Courtois heeft bij DAZN een opvallend inkijkje gegeven in zijn persoonlijke rangschikking van de beste doelmannen ooit. De Belgische nummer één wordt al jaren tot de wereldtop gerekend, maar wanneer hij zichzelf in een lijst moet plaatsen, kiest hij niet voor de hoogste positie. Courtois eindigt uiteindelijk op de vijfde plaats.

De opdracht was bovendien niet eenvoudig. De doelman kreeg tien namen één voor één voorgeschoteld en moest telkens onmiddellijk een positie toewijzen, zonder te weten welke keepers nog zouden volgen. Daardoor moest hij zijn keuzes maken zonder het volledige lijstje te kennen.

Neuer, Buffon en Casillas bovenaan

In de uiteindelijke rangschikking staan enkele iconen van het internationale voetbal helemaal bovenaan. Manuel Neuer, Gianluigi Buffon en Iker Casillas krijgen een plaats op het podium. Ook twee Belgische doelmannen duiken op in het lijstje: Michel Preud'homme staat zevende, terwijl Jean-Marie Pfaff twee plaatsen lager eindigt.

🧤 | Thibaut Courtois rangschikt enkele van de beste keepers ooit! 📊👀 https://t.co/HY8KHH61Lh — DAZN België (@DAZN_BENL) October 23, 2026

Dat Courtois zichzelf tussen zulke namen plaatst, onderstreept hoe hoog hij zijn eigen niveau inschat. De Limburger heeft dan ook een indrukwekkend palmares opgebouwd.

Met Real Madrid won hij onder meer meerdere keren de Champions League en werd hij in 2022 verkozen tot beste doelman ter wereld bij de uitreiking van de Yashin Trophy.





“Het is niet aan mij om mezelf hoger te zetten”

Wanneer Courtois zichzelf als laatste naam krijgt voorgeschoteld, blijft alleen de vijfde plaats over. Daar kan hij zich wel in vinden. “Omdat het niet aan mij is om mij hoger te zetten”, legt hij uit. “Vaak hoor ik dat ik ergens bij de top drie, top vier zit. Dat is een hele eer om dat te horen, maar ik denk dat de lijst vrij goed is, om eerlijk te zijn.”