Alderweireld over zes seizoenen met Harry Kane: "Iedere dag opnieuw at hij datzelfde gerecht"

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
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Alderweireld over zes seizoenen met Harry Kane: "Iedere dag opnieuw at hij datzelfde gerecht"
Foto: © Photonews
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Harry Kane won maandag zijn eerste Gouden Bal. De aanvaller van Bayern München verraste vriend en vijand met de overwinning, maar is tegelijkertijd een voorbeeldprof. Dat weet Toby Alderweireld als geen ander.

"Ik wil niet alleen Bayern München bedanken", verraste Harry Kane in zijn speech na het winnen van De Gouden Bal. "Ook Tottenham Hotspur wil ik vermelden. Zonder The Spurs had ik hier niet gestaan."

Dat statement kan Toby Alderweireld bevestigen. Mega Toby deelde zes seizoenen lang de kleedkamer met Kane in Londen. Onze landgenoot komt met een opmerkelijke anekdote - of net niet? - naar buiten.

Harry Kane dacht ook meteen aan mij toen ik in 2023 De Gouden Schoen won

Toby Alderweireld

"Ik heb Harry gisteren een berichtje gestuurd", lacht Alderweireld in Het Laatste Nieuws. "Al vrees ik dat ik nummer 999 van de 1.000 berichten in zijn inbox ben. (lacht) Al moet ik wel zeggen dat Harry ook meteen aan mij dacht toen ik in 2023 De Gouden Schoen won."

Alderweireld vindt Kane dan ook een verdiende winnaar. "Zijn cijfers zijn waanzinnig. Voor club én land. Maar niet alleen de goals en assists spreken voor zich. Heb je al eens gezien hoe hij iedere keer zijn ploeg helpt?"

Lees ook... 🎥 Dit is de reactie van Yamal bij de bekendmaking van Harry Kane als winnaar van De Gouden Bal
Kane Harry
© Photonews

"Ik heb eigenlijk geen zot verhaal over hem", verrast Alderweireld. "Harry is zo consistent. Elke dag at hij hetzelfde: toast met avocado en een gepocheerd ei. Op restaurant gaan? Dat deed hij niet én hij zeurde er ook nooit over."

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