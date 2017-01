Denis (met een pareltje) en Luis Suarez leiden Barcelona naar simpele en ruime zege (mét beelden)

FC Barcelona geeft de strijd niet op. De Catalaanse grootmacht ging zondagavond makkelijk winnen op het veld van middenmoter Eibar en blijft zo in het spoor van Real Madrid en Atlético.

Een geluk bij een ongeluk, zo kan je het wel omschrijven. Na amper tien minuten spelen moest Sergio Busquets de strijd staken. In zijn plaats kwam Denis Suarez op het veld. Wel, het was die Suarez die Barça na een halfuur spelen op voorsprong schoot. Mét een heerlijk schot van afstand. (Bekijk het doelpunt hieronder.)

Na de pauze sloeg Barcelona een kloofje dat niet meer te overbruggen viel voor Eibar. Messi tikte de 0-2 van dichtbij binnen, terwijl ook Luis Suarez een dik kwartier later zijn doelpunt meepikte. In blessuretijd zette Neymar de eindstand vast op 0-4. Een simpele zege voor Barça, dat zo in het spoor van zijn concurrenten blijft.