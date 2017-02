Kampioen Leicester verliest degradatietopper en zit in vieze papieren

In de Premier League stond er vandaag een wedstrijd van levensbelang op het programma voor regerend kampioen Leicester. Dat moest immers op bezoek bij Swansea, ook een degradatiekandidaat.

Al in de eerste helft liep het mis voor Leicester City, waarbij Wilfred Ndidi in de basis mocht beginnen. Alfie Mawson maakte er iets over het half uur 1-0 van en diep in de extra tijd van de eerste periode scoorde Martin Olsson op aangeven van Sigurdsson de 2-0.

Leicester kwam dat niet meer te boven, ondanks de inbreng van Slimani bij de rust. Swansea kon de wedstrijd uitspelen en komt dankzij de zege drie punten boven de kampioen in de stand. De jongens van Ranieri staan maar één schamel punt boven de degradatiestreep.