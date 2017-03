U21 nemen perfecte start, maar... Walem heeft nog vÃ©Ã©l werk

'Malta, dat moet een opwarmertje worden', dachten we vooraf. Kent u trouwens één bekende Maltezer? Nee? Illustere namen zoals Vella, Galea en Grech zeggen u niets? Laten we zeggen dat het logisch is. Malta gaf in die hele eerste helft geen vier passes na elkaar die hun bestemming bereikten. Het leukste moment? Voor de match toen de elf van België 'a capella' het volkslied moesten zingen.

Dus toch even erover lopen? Nee, net als in de vorige campagne had jong België het bijzonder moeilijk om door de verdediging te geraken. Toen werd het 2-3 in Malta: Bjorn Engels maakte in de 90ste minuut de winnende treffer. Liepen er toen nog bij: Youri Tielemans, Thomas Foket, Teo Bongonda, Dennis Praet...

Als je die lichting bekijkt, moet de huidige het toch afleggen qua individueel talent, al verspeelden de anderen het EK op een heel domme manier. Van de hele basisploeg is enkel Siebe Schrijvers altijd titularis bij Genk. Het was er ook aan te zien, want alle gevaar vertrok van zijn voet. Aan Julien Ngoy (Stoke City) en Isaac Mbenza (Montpellier) had hij wel nog goeie adjudanten, maar de rest zal nog heel wat boterhammetjes met choco moeten eten.

Creatief talent gevraagd

De Duivels hadden doorlopend veldoverwicht, maar deden er amper iets mee. Ryan Mmaee, spits van dienst, werd in elk duel afgetroefd. Debutant Vanlerberghe pakte eens uit met een goed afstandschot, maar voor de rest was het vooral kijken naar de overvliegende voorzetten.

Toch kon België met een voorsprong de rust in. Mbenza slaagde erin om de bal eens goed voor te brengen en Mmaee devieerde naar de verste paal waar het leer binnenviel. Of het echt kunde was...

Hetzelfde spelbeeld in de tweede helft, maar nu viel de verlossende goal wel snel. Heynen kreeg een vrije trap op de rand van de zestien en schilderde het leer perfect op het hoofd van Cools: 2-0. En toch maakte dat de wedstrijd niet dood, want twintig minuten voor tijd stonden ze achteraan te slapen en kapitein Grech kon milderen tot 2-1.

Tegen Malta kom je nog weg met zo'n inspiratieloze match, maar tegen Zweden of Turkije zal het heel wat meer mogen zijn. Johan Walem zal in zijn volgende selectie toch op zoek moeten gaan naar een extra creatieve middenvelder naast Siebe Schrijvers.