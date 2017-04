Nainggolan en co knokken in spektakelrijke derby, maar Lukaku plaatst zich met Lazio voor bekerfinale

Zowel Nainggolan als Lukaku speelde negentig minuten in de halve finale. Na een meer dan onderhoudende partij stond er na afloop een 3-2-score in het voordeel van Roma op het scorebord. El Shaaraway en Salah (2) scoorden voor Roma, Immobile en Milinkovic-Savic voor Lazio.

Toch is de 3-2-overwinning niet voldoende om de finale te bereiken. Nainggolan en co verloren in de heenwedstrijd namelijk met 2-0 op het veld van Lazio, en dus is het Lukaku die straks de finale van de Italiaanse beker speelt.

Tegen Juventus of Napoli

In de andere halve finale nemen Juventus en Napoli het woensdagavond nog tegen elkaar op. In de heenwedstrijd won Juventus thuis met 3-1 van Dries Mertens en co.