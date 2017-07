Chelsea wint, Hazard heeft zijn record beet!

Na zes minuten had hij zijn 15de goal van het seizoen - zijn beste qua statistieken in Engeland - al beet. Costa legde de bal klaar en Hazard knalde gekruist binnen: 1-0. Dan verwacht je dat de machine helemaal zou aanslaan, maar het waren de bezoekers die zich terug in de match knokten.

Een hoekschop geraakte bij Gabbiadini, maar die vond de voet van Courtois op zijn weg. In de rebound was Romeu wel aandachtig en het stond gelijk. Chelsea had het lastig bij corners, maar hield wel stand. En net voor rusten sloeg het zelf toe: Cahill kopte onhoudbaar binnen na een kopbalvoorzet van Alonso.

En dan was het de beurt aan het duo dat lange tijd van de radar was verdwenen. Fabregas zette perfect voor en Costa kopte na een maandenlange droge periode binnen: 3-1. Chelsea nam de teugels weer in handen en kwam niet meer in de problemen.

Costa en Hazard hadden zelfs kansen om de score hoger op te drijven, maar het was wachten tot in de absolute slotfase toen Costa er nog eentje binnenlapte en Bertrand nog kon milderen tot 4-2. Tottenham moet morgen naar Crystal Palace en staat dus weer onder druk.